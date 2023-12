Quadrelle : Il circolo Il ritrovo entra nel clima Natalizio con una splendida capanna in Via Roma

Quadrelle, da oggi, si avvolge completamente nel calore e nella magia del periodo natalizio, grazie all’iniziativa del Circolo Il Ritrovo. Il Presidente Giovanni Napolitano, insieme al Direttivo e ai membri attivi del circolo, ha dato vita a un’atmosfera festosa, costruendo una suggestiva capanna nel cuore del paese, precisamente in via Roma, nel pittoresco giardinetto della Madonnina.

L’iniziativa ha catturato l’attenzione di residenti e visitatori, aggiungendo un tocco di tradizione e spiritualità al contesto urbano. La capanna, realizzata con cura e dedizione, è diventata il nuovo fulcro della comunità, un luogo dove l’intera comunità può riunirsi per condividere il calore e la gioia delle festività.

Il giardinetto della Madonnina, già incantevole di per sé, si è trasformato in un luogo magico, decorato con luci scintillanti, addobbi natalizi e dettagli tradizionali che richiamano lo spirito del Natale. La capanna, posta al centro di questo scenario suggestivo, ospita rappresentazioni artistiche della Natività, creando un’atmosfera di serenità e contemplazione.

Il Presidente Giovanni Napolitano e il suo Direttivo hanno dimostrato non solo una grande creatività nell’organizzazione di eventi, ma anche un profondo attaccamento alle radici culturali e spirituali della comunità. La capanna in via Roma diventa così un simbolo tangibile dell’unità e della solidarietà che caratterizzano il Circolo Il Ritrovo.

Un plauso speciale va ai membri attivi del Circolo Il Ritrovo, che con la loro creatività e impegno hanno reso possibile questa bellissima trovata natalizia.

Che questa iniziativa sia solo l’inizio di una lunga tradizione di festività indimenticabili nel cuore di questa affascinante cittadina. Buon Natale a tutti i residenti di Quadrelle!

(Andrea Salvatore Guerriero)