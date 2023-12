“Lumina in Piazza”: Una serata Magica ad anteprima del Natale a Carbonara di Nola

Il Comitato Festa San Michele Arcangelo 2023/24 di Carbonara di Nola sta per regalare alla comunità un evento straordinario che illuminerà la stagione natalizia in modo magico e festoso. L’appuntamento è fissato per sabato 9 dicembre alle ore 19 in Piazza Municipio, dove prenderà vita “Lumina in Piazza”, un luna park sotto le stelle che promette di trasformare la piazza in un luogo incantato.

La serata sarà caratterizzata da un’ampia varietà di attività e intrattenimenti pensati per tutte le età. I bambini saranno i protagonisti con giochi gonfiabili, spettacoli dedicati, zucchero filato, popcorn e molto altro ancora. La piazza si trasformerà in un luogo di gioia e divertimento, dove la magia del Natale sarà palpabile in ogni angolo.

Uno degli eventi più attesi sarà l’accensione dell’albero di Natale, un momento emozionante che segnerà l’inizio ufficiale della stagione festiva a Carbonara di Nola. L’albero, addobbato con luci scintillanti e decorazioni natalizie, sarà il fulcro attorno al quale la comunità si riunirà per celebrare l’avvento del Natale.

La serata non si fermerà qui, infatti ci saranno anche stand gastronomici che animeranno la piazza con prelibatezze locali e specialità culinarie che delizieranno i palati di tutti i presenti. Sarà un’occasione unica per assaporare le tradizioni gastronomiche del luogo e condividere momenti conviviali in un’atmosfera festosa.

La musica sarà un altro elemento chiave della serata, con performance dal vivo e selezioni musicali che accompagneranno i presenti durante l’intera manifestazione. La scelta di coinvolgere la comunità attraverso la musica aggiungerà un tocco di allegria e calore, contribuendo a rendere l’evento indimenticabile per tutti.

Il Comitato Festa San Michele Arcangelo 2023/24 invita caldamente tutti i residenti di Carbonara di Nola e dei dintorni a partecipare a “Lumina in Piazza” e a immergersi nell’atmosfera festosa che anticipa il Natale. Sarà un’occasione per unire la comunità, condividere momenti di gioia e creare ricordi indelebili che renderanno ancora più speciale la stagione natalizia di quest’anno.