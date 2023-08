QUADRELLE: Eventi Speciali a Piazza Vittoria il 25 e 26 Agosto!

È giunto il momento di trascorrere due serate indimenticabili sotto le stelle nella pittoresca Piazza Vittoria! L’Associazione Socio Culturale è entusiasta di darvi il benvenuto il 25 e il 26 agosto per due eventi che non vorrete perdervi. Abbiamo pianificato due serate piene di divertimento e intrattenimento per soddisfare i gusti di tutti.

Iniziamo con una serata magica dedicata agli amanti del cinema. Il 25 agosto, alle ore 20:30, preparatevi a immergervi in un’esperienza cinematografica unica. E’ un’opportunità straordinaria per riunirsi con la famiglia e gli amici per una serata di puro divertimento.

La festa continua il 26 agosto, sempre alle ore 20:30, con una serata dedicata alla musica e al cibo. Preparatevi a ballare al ritmo del liscio, uno dei generi musicali più amati in Italia, mentre gustate deliziosa porchetta. La porchetta, con la sua crosta croccante e la carne succulenta, è un piatto tradizionale che vi farà venire l’acquolina in bocca. Sarà una serata perfetta per rilassarsi, ballare e condividere momenti speciali con la comunità.

Entrambi gli eventi si svolgeranno in Piazza Vittoria, il cuore Di Quadrelle, che sarà splendidamente illuminata per l’occasione. È il luogo ideale per riunirsi con i vostri cari e creare ricordi indimenticabili.

L’Associazione Socio Culturale è entusiasta di accogliervi e di condividere queste serate speciali con tutti voi. Questi eventi sono pensati per promuovere la cultura, l’intrattenimento e la socializzazione all’aria aperta in un ambiente sicuro e accogliente.

Vi aspettiamo numerosi per due serate di divertimento, intrattenimento e convivialità. Ci vediamo sotto le stelle!

(Andrea Salvatore Guerriero)