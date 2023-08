PIETRASTORNINA (AV) – Presentato il Cortometraggio di Presentazione della II Edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina”

Nella giornata di ieri, 23 agosto, è stato svelato al pubblico il cortometraggio di presentazione della II Edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina”. Questo anticipato assaggio è ora disponibile sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione omonima e promette di portare gli spettatori in un entusiasmante viaggio nel cuore del selvaggio West, Pietrastornina style.

Il cortometraggio è stato prodotto dalla rinomata “Cine M.A.D.” ed è un’autentica opera d’arte cinematografica che offre importanti informazioni sulla manifestazione in programma per i prossimi 8, 9 e 10 settembre a Pietrastornina, in provincia di Avellino.

Uno degli aspetti più notevoli di questo lavoro è la perfetta fusione tra gli ambienti e i vari interpreti coinvolti. Gli sponsor locali, tra cui Calcestruzzi Irpini SpA, Old Wild West Mercogliano, Macpherson Scottish Pub e Loreto Sellitto, hanno svolto un ruolo cruciale nel portare l’atmosfera autentica del West nel cortometraggio.

I costumi, realizzati artigianalmente, il trucco e le musiche hanno contribuito in modo significativo a restituire al racconto l’aspra atmosfera western che tutti gli amanti del genere tanto adorano.

Il presidente dell’associazione, Fulvio Urciuolo, ha dichiarato: “Una crescente, importante e non casuale attenzione alla parte cinematografica sarà riscontrabile anche nel programma. Un tentativo di far scoprire ai giovani cosa era e cosa ha significato il filone degli Spaghetti Western per la storia del cinema ma anche il desiderio di affidare una luce a giovani aspiranti registi.”

L’attesa è ora tutta per la seconda parte del cortometraggio, prevista per la fine del mese, che svelerà il cartellone completo dell’intera kermesse. Gli amanti dei western, i cinefili e gli appassionati di cultura locale non possono assolutamente perdersi questa edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina”. La strada verso il West porta a Pietrastornina

Preparatevi per un evento che porterà il West italiano a Pietrastornina, un’esperienza che unisce passato e presente, cultura cinematografica e divertimento. La II Edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina” sta per iniziare, e sarà un’occasione da non perdere per vivere l’epica dei vecchi film del West in una cornice autentica.

(Andrea Salvatore Guerriero)