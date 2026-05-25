Alchimie di Vite: il viaggio enogastronomico di Cantine Federiciane e L’Amo di Caserta tra vino, arte e territorio

Nel cuore della Campania, dove il mare incontra la terra vulcanica dei Campi Flegrei e la tradizione dialoga con la contemporaneità, nasce una collaborazione destinata a raccontare il territorio attraverso il gusto: quella tra Cantine Federiciane e il ristorante L’Amo di Caserta. Un progetto che prende forma nel menu degustazione “Alchimie di Vite”, e che diventa un viaggio sensoriale capace di unire cucina, vino, arte e identità territoriale.

Alchimie di Vite: il significato del progetto

“Alchimie di Vite” non è soltanto un nome evocativo, ma un manifesto concettuale. L’alchimia rappresenta il sistema filosofico e scientifico che unisce discipline come chimica e fisica, elementi che in cucina trovano espressione nella trasformazione della materia e nella fusione degli ingredienti. È proprio qui che lo chef Pasquale Cavallo costruisce il suo racconto gastronomico: una cucina fatta di equilibrio, tecnica e trasformazione sensoriale.

La parola “Vite”, invece, custodisce un doppio significato. Da un lato la vite che genera l’uva e quindi il vino; dall’altro la vita stessa, intesa nel senso biologico e umano della parola. Un concetto che diventa simbolo di convivialità, memoria e cultura del territorio.

Cantine Federiciane: quattro generazioni di storia nei Campi Flegrei

Protagoniste assolute del progetto sono le Cantine Federiciane, storica realtà vitivinicola campana che da quattro generazioni custodisce il patrimonio enologico dei Campi Flegrei. Una storia di famiglia, passione e continuità che ha saputo trasformare la tradizione in una moderna espressione identitaria del vino campano.

Antonio Palumbo, riferimento delle Cantine Federiciane, racconta così il valore della partnership con L’Amo di Caserta:

“Ogni bottiglia nasce dal desiderio di raccontare la nostra terra. Con Alchimie di Vite abbiamo trovato nel ristorante L’Amo racconti di mare e marinai di Rosario Rondinone e nello chef Pasquale Cavallo la stessa sensibilità: trasformare il territorio in emozione, senza mai tradirne l’identità.”

Flegreo e Vigna Cigliano: le etichette protagoniste del menù

Il percorso si apre con il Flegreo – Spumante Metodo Classico, vino elegante e verticale che accompagna la sfoglia di patate, manzo ed erba cipollina. Un’etichetta che racconta perfettamente l’anima vulcanica dei Campi Flegrei attraverso sapidità, mineralità e freschezza marina.

Accanto al Flegreo emerge il Vigna Cigliano Solfatara Bianco, simbolo della produzione Federiciane, scelto per accompagnare piatti come la montanara con tonno rosso, cipolla agrodolce e tartufo e il pane con burro e alici. Un vino che esprime pienamente il dialogo tra mare e terra.

Il percorso continua con il Vigna Cigliano Rosso, protagonista degli abbinamenti con la “Brasata Primaverile” e la guancia di vitello brasata. Qui il vino diventa parte integrante della cucina dello chef Cavallo, contribuendo alla profondità aromatica e alla costruzione del piatto.

Rosario Rondinone e la filosofia de L’Amo Caserta

A credere fortemente nel progetto è stato Rosario Rondinone, proprietario de L’Amo, che ha scelto di creare un’esperienza capace di andare oltre la semplice degustazione. L’obiettivo è quello di trasformare il ristorante in un luogo di racconto del territorio, dove cucina, vino e cultura convivono in maniera armonica.

La collaborazione con Cantine Federiciane rappresenta così una vera dichiarazione d’identità gastronomica e territoriale.

Flegreo Art: la Magnum artistica di Annalisa Saggiomo

A suggellare il legame tra L’Amo di Caserta e Cantine Federiciane è stata la consegna di una Magnum di Flegreo appartenente al progetto “Flegreo Art”, realizzata dall’artista Annalisa Saggiomo.

Una bottiglia-opera d’arte che racconta il mare, la forza vulcanica dei Campi Flegrei e la storia delle Cantine Federiciane, intrecciandola con l’identità del ristorante L’Amo. Colori, forme e simboli diventano narrazione visiva di un territorio unico, sospeso tra tradizione, cultura marinara e innovazione gastronomica.

Un’esperienza enogastronomica che racconta la Campania

Con “Alchimie di Vite”, lo chef Pasquale Cavallo, Rosario Rondinone e Cantine Federiciane dimostrano come la gastronomia contemporanea possa diventare uno strumento culturale capace di raccontare il territorio in maniera autentica.

Non un semplice menù degustazione, ma un’esperienza immersiva dove ogni piatto, ogni vino e ogni dettaglio artistico parlano la lingua più autentica della Campania.