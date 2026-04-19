Quadrelle 2026, inizia la settimana decisiva: sarà sfida a due per il Comune

Quadrelle entra nella settimana più importante in vista delle elezioni amministrative. Il termine per la presentazione delle liste è fissato per sabato 25 aprile alle ore 12, scadenza ultima per ufficializzare candidati e schieramenti.

Saranno due le liste in campo a contendersi la guida del Comune. Da una parte la lista civica “Quadrelle Civica”, che candiderà a sindaco Nicola Guerriero, amministratore uscente e già sindaco; dall’altra “Quadrelle Futura”, formazione antagonista guidata da Carmine Isola, volto nuovo della scena politica locale. Isola porta con sé anche un cognome noto: è infatti figlio di Salvatore Isola, già protagonista della vita amministrativa cittadina negli anni passati.

Gli ultimi giorni saranno decisivi per la definizione completa delle squadre, tra strategie, possibili innesti e gli ultimi equilibri da consolidare prima della consegna ufficiale delle liste.

Il clima che si respira è quello delle grandi occasioni: la competizione si preannuncia serrata e, secondo molti osservatori, potrebbe giocarsi voto su voto. A Quadrelle è ormai conto alla rovescia.