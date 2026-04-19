La Scandone si ferma a Marigliano: sfuma l’aggancio alla vetta

Si interrompe a undici successi la striscia vincente della Scandone Avellino, che cade sul campo della Promobk Marigliano al termine di una gara maschia, intensa e giocata costantemente sul filo dell’equilibrio.

Una sconfitta pesante non solo per il risultato, ma anche perché nega ai biancoverdi l’aggancio al primo posto, che resta nelle mani della Carver Roma. I padroni di casa si impongono con il punteggio finale di 81-78, ipotecando la salvezza senza passare per i play out.

Alla Scandone non bastano i 26 punti di Gay, protagonista per lunghi tratti: la mancanza di lucidità nei momenti chiave consente a Marigliano di spuntarla nel finale.

Ritmi subito intensi al Pala Napolitano, con Avellino che parte forte grazie al rientrante Gay, protagonista insieme a Duranti del primo break biancoverde, sostenuto anche dai tifosi irpini.

Coach Spinelli ferma il gioco con un time-out, e Marigliano risponde affidandosi al tiro da tre, trovando due canestri con Di Giuliomaria. Avellino replica ancora con Gay dall’arco.

Nel finale Verazzo riporta i padroni di casa a un possesso di distanza, ma è ancora Gay a colpire da tre: 15-17 per Avellino alla prima sirena.

Marigliano cambia ritmo: break immediato di 6-0 firmato Zanier e Matera e sorpasso completato.

Il playmaker Matera dà qualità all’attacco, mentre la Scandone accusa il colpo. Coach Dell’Imperio chiama time-out per riordinare un attacco confusionario.

I padroni di casa allungano fino al +10, trascinati da Capocotta, dominante a rimbalzo e decisivo nel creare seconde opportunità.

Nel finale Cioppa e Gay limitano i danni: si va all’intervallo sul 38-30 per Marigliano.

Reazione veemente della Scandone: dopo il massimo svantaggio (-12), gli irpini alzano l’intensità difensiva e costruiscono un parziale di 13-0 con Kmetic, Scanzi e Donda, supportati anche dai liberi di Gay.

La gara torna in equilibrio e Avellino riesce anche a mettere la testa avanti, ancora con Gay protagonista.

Nel finale però Verazzo, in uno contro uno, riporta avanti i suoi: al 30’ Marigliano conduce 54-53.

Ultima frazione ad altissima intensità ma con basse percentuali. La Scandone spende rapidamente il bonus, concedendo tiri liberi agli avversari.

Ragusa dà ossigeno ai biancoverdi, ma Capocotta continua a dominare nel pitturato.

A un minuto dalla fine è perfetta parità.

Nel finale decisivi:

Marigliano gestisce gli ultimi possessi e chiude sul definitivo 81-78.

“Sapevamo di affrontare una squadra in grande crescita che, nelle ultime partite, specialmente in casa, ha sempre fatto valere il fattore campo. Il loro obiettivo ha dato una motivazione forte; noi non abbiamo giocato la nostra migliore pallacanestro, soprattutto in difesa, che è sempre stato il nostro punto forte. Non siamo riusciti a pareggiare la loro intensità e la loro voglia di vincere.

Dobbiamo rivedere alcune situazioni in vista dei play off e continuare a credere nella forza del gruppo.”

— Coach Dell’Imperio