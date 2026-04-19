Un Patrimonio UNESCO per la pace. La Rete delle grandi Macchine a spalla italiane all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e al Parlamento Europeo.    

Dal 21 aprile al 4 giugno 2026, per celebrare i vent’anni della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane che coinvolge, in un progetto strategico di valorizzazione, quattro territori con alcune tra le più significative feste della cultura della tradizione mediterranea – il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Faradda dei Candelieri di Sassari, i Gigli di Nola e la Varia di Palmi – si svolgerà a Bruxelles un evento culturale composito, che avrà luogo nelle sale espositive dell’Istituto Italiano di Cultura e presso il Parlamento Europeo.

La Rete, Patrimonio UNESCO dal 2013 come “modello, esempio e fonte di ispirazione” presenterà, in sinergia con il direttore dell’ICC, Pierre di Toro, la mostra-installazione Machines for Peace, che dal 2023 promuove rituali antichi, comunità e i territori coniugandoli con un’azione di diplomazia culturale in difesa della pace, dei diritti imani e della rispettosa convivenza tra comunità, gruppi e individui. Al vernissage seguirà, nella mattinata del 22 aprile, un incontro-conferenza organizzato, nella sede del Parlamento Europeo, dalla Vicepresidente Antonella Sberna sui temi del patrimonio culturale immateriale e sulle connessioni tra la Convenzione UNESCO 2003 e la Convenzione di Faro 2005 del Consiglio d’Europa sul patrimonio inteso come eredità culturale.

Cinque, fino ad oggi, le tappe di Machines for Peace: il Bethlehem Peace Center in Terra Santa, la Cappella barocca del complesso dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga, gli spazi espositivi dell’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e la Biblioteca Nazionale Serba, la Galerie Joseph di Rue des Minimes in occasione della decima sessione degli Stati parte della Convenzione UNESCO 2003 e, nel dicembre 2025, la Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma tra gli eventi culturali per la chiusura del Giubileo della Speranza.

La mostra è sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gode del patrocinio di quel Dicastero, del patrocinio del Parlamento Europeo, di quello della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dei Comuni di Viterbo, Nola, Palmi e Sassari, oltre che del sostegno delle Arcidiocesi e le Diocesi delle stesse città. È promossa da Rete delle grandi Macchine a spalla su idea, progetto e coordinamento scientifico di Patrizia Nardi in collaborazione e condivisione con l’ICPI, Istituto Centrale del Patrimonio Culturale Immateriale del Ministero della Cultura. Coinvolge, dal 2023, le comunità patrimoniali della Rete riunite in GRAMAS, la Federazione Italiana Club per l’UNESCO, i club territoriali del Rotary International e del F.R.A.C.H. Fellowship of Rotarians who Approciate Cultural Heritage e Meraviglia Italiana Project e mira a promuovere il patrimonio culturale italiano creando ambiti di cooperazione, di relazione e di scambio tra comunità patrimoniali, associazioni, soggetti istituzionali ed esperti italiani e stranieri.

L’iniziativa, che ha finalità divulgativa, presenta un’installazione di arte visiva contemporanea in dialogo con forme e contenuti collegati agli eventi rituali delle feste, tra la parte apicale della Macchina “Gloria” di Raffaele Ascenzi con la statua di Santa Rosa e le teste-scultura del progetto Simulacrum di Giuseppe Fata. Essa racconta una storia millenaria di tradizione attraverso un’opera visiva e sonora che permetterà al visitatore di immergersi in un caleidoscopio polifonico e policonico nel quale scorreranno le immagini dei film del progetto di antropologia visiva di Francesco De Melis, coprodotti da ICPI e Rete delle Macchine e dedicati alle feste e alle loro comunità in diversi momenti di socialità condivisa. “Bethlehem”, un cammeo di Zeno Ruzza sull’esperienza in Terra Santa, chiude la galleria di suggestioni amplificate dalla presenza degli immancabili alberi di ulivo, che sono parte integrante della mostra fin dalla prima tappa a Bethlehem.