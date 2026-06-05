Mugnano del Cardinale, il Progetto GOL: un esempio di impegno e dedizione al servizio della comunità

MUGNANO DEL CARDINALE – Dietro ogni attività svolta sul territorio ci sono persone che, con impegno, serietà e spirito di sacrificio, contribuiscono quotidianamente al bene della comunità. È il caso dei lavoratori impegnati nel Progetto GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), una realtà che rappresenta un’importante opportunità di inclusione e valorizzazione delle competenze.

Tra loro c’è anche Filomeno Accetta, conosciuto e stimato in paese per la disponibilità e la dedizione con cui svolge il proprio lavoro. Un impegno costante che merita di essere evidenziato e che rappresenta al meglio lo spirito con cui viene portata avanti questa esperienza.

Il riconoscimento, tuttavia, va esteso a tutti i dodici lavoratori coinvolti nel progetto, che ogni giorno mettono a disposizione tempo, energie e professionalità per contribuire alle attività svolte sul territorio, offrendo un servizio utile alla collettività.

Il Progetto GOL continua a rappresentare una concreta occasione di crescita personale e lavorativa, ma anche un’importante testimonianza di come il lavoro possa diventare strumento di partecipazione e integrazione sociale.

A Filomeno Accetta e agli altri undici operatori va il plauso per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato quotidianamente, contribuendo con responsabilità e senso civico alla vita della comunità di Mugnano del Cardinale.

F.P.