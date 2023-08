Proroga stato di emergenza Monteforte Irpino: le dichiarazioni del Sindaco Giordano

“La proroga di dodici mesi dello stato di emergenza ci consente di continuare il lavoro di messa in sicurezza del territorio da un lato e di progettazione di nuovi interventi dall’altro”. Lo dichiara i primo cittadino di Monteforte Giordano che continua: “Non posso che ringraziare il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Un grande ringraziamento anche a Italo Giulivo, commissario per l’emergenza che ci è stato sempre vicino. Continueremo lungo queste direttrici per garantire la sicurezza e il futuro dei montefortesi”.