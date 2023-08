POMIGLIANO D’ARCO: Chiusura temporanea di 4 esercizi commerciali per inosservanza delle norme sulla differenzzazione dei rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco comunica che, a seguito di reiterate violazioni del regolamento sulla differenziazione dei rifiuti, è stata disposta la chiusura per tre giorni di quattro esercizi commerciali del territorio comunale. Nonostante svariati solleciti e contravvenzioni emessi nei loro confronti, questi esercizi hanno continuato a non rispettare le disposizioni in materia, compromettendo gli sforzi della comunità per un corretto smaltimento dei rifiuti e la tutela dell’ambiente. L’Amministrazione tiene a sottolineare che la decisione, pur essendo drastica, è stata resa necessaria dal modus operandi reiterato e non corretto di questi quattro esercizi commerciali. Ciò rappresenta non solo una mancanza di rispetto verso le regole, ma anche verso tutti quei cittadini di Pomigliano d’Arco che quotidianamente si impegnano per garantire un ambiente pulito e sano. Qualora il comportamento scorretto di tali esercizi dovesse proseguire, l’Amministrazione sottolinea che si prevede l’inasprimento delle sanzioni, fino a provvedimenti più severi nei loro confronti.