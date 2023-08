Lindstrom? Un fuoriclasse quando è in giornata e sta bene

Il Napoli ha messo a segno un colpo importante sul mercato estivo con l’acquisto di Jens Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Il giovane talento svedese è stato al centro delle trattative per settimane, e ora che è ufficialmente un giocatore azzurro, c’è molta eccitazione e curiosità su come si inserirà nella squadra e quale impatto avrà in Serie A.

La stagione passata è stata un mix di alti e bassi per Lindstrom e l’Eintracht. L’inizio è stato spettacolare, con il giovane centrocampista che si è fatto notare per la sua abilità nel dribbling, il suo passo preciso e il suo tiro dalla distanza letale. Tuttavia, nel finale di stagione, sia lui che la squadra hanno mostrato segni di stanchezza e incoerenza. Questo solleva la domanda: chi è veramente Jens Lindstrom?

Quando Lindstrom è in giornata e sta bene fisicamente, è indiscutibilmente un fuoriclasse. La sua versatilità è una delle sue caratteristiche distintive. Più di un trequartista che di un esterno, può ricoprire una varietà di ruoli in mezzo al campo. Anche se non l’abbiamo mai visto giocare come vice-Zielinski, la visione di Garcia potrebbe rivelarsi profetica. L’acquisizione di Lindstrom offre al Napoli una flessibilità tattica preziosa.

L’Eintracht Francoforte ha accettato un accordo con il Napoli che prevede un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro, bonus inclusi. Questo dimostra la fiducia del club partenopeo nelle capacità del giovane svedese. Inoltre, Lindstrom ha già sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e ha firmato un contratto fino al 2028, con un ingaggio annuale di 2.3 milioni di euro. Questo impegno a lungo termine indica che il Napoli vede Lindstrom come parte integrante del proprio futuro.

In definitiva, mentre Lindstrom può non essere stato costantemente brillante nella sua ultima stagione in Bundesliga, il Napoli ha acquisito un giocatore che può essere un vero e proprio diamante grezzo. Con il giusto sviluppo e il supporto della squadra, Jens Lindstrom potrebbe presto diventare uno dei calciatori più influenti del calcio italiano. Gli appassionati partenopei possono ora attendere con impazienza di vedere come si evolverà la sua carriera sotto i colori del Napoli.

(Andrea Salvatore Guerriero)