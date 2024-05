Quadrelle. Nuovo comitato festa: Rinascita e unione per la comunità

Dopo la dichiarazione del vecchio comitato festa di sciogliersi e ritirarsi dall’organizzazione delle celebrazioni locali, l’amore per le tradizioni ha spinto un gruppo di cittadini a riunirsi nella sala consiliare di Quadrelle per forgiare un nuovo inizio. Questo incontro ha rappresentato molto più di una semplice riunione: è stato un atto di solidarietà e unità, un segno tangibile della volontà della comunità di preservare e promuovere le proprie radici culturali. Dopo un intenso dibattito e una riflessione condivisa sulle prospettive future, i presenti hanno preso una decisione importante, votando all’unanimità per eleggere i membri del nuovo comitato.

A guidare questa nuova avventura c’è Carmine Napolitano, scelto come Presidente del Comitato Festa. Con la sua leadership carismatica e il suo impegno verso la comunità, Napolitano si propone di portare avanti le tradizioni festa dopo festa, mantenendo vivo lo spirito di gioia e condivisione che contraddistingue le celebrazioni a Quadrelle. Accanto a lui, nel ruolo di Vice Presidente, troviamo Gaetana Sgambati, una figura rispettata all’interno della comunità per la sua capacità di unire le persone e la sua passione per le tradizioni locali. Insieme a Napolitano, si impegnerà a coordinare le attività del comitato, lavorando instancabilmente per garantire il successo delle future celebrazioni.

Angelo De Gennaro assume un ruolo cruciale all’interno del comitato, ricoprendo contemporaneamente le cariche di Segretario e Tesoriere. Grazie alla sua competenza e alla sua precisione, sarà responsabile della gestione organizzativa e finanziaria delle feste, assicurando trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse.

Ma il vero cuore pulsante di questa rinascita risiede nell’entusiasmo e nell’impegno degli altri membri della comunità. Coloro che hanno partecipato all’assemblea si sono dichiarati disponibili a collaborare attivamente per assicurare il successo delle future celebrazioni, dimostrando un’incredibile generosità e senso di appartenenza verso il proprio paese. Grazie alla collaborazione e alla determinazione dei suoi membri, siamo certi che questo nuovo capitolo porterà con sé una nuova vitalità e un rinnovato orgoglio per le tradizioni e la cultura di Quadrelle. Seguirà programma dettagliato.

(Andrea Salvatore Guerriero)