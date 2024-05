MUGNANO DEL CARDINALE. L’eccellenza del Salumificio Corbisiero: Quattro Generazioni di Tradizione e Qualità. Video

Nel cuore di Mugnano del Cardinale, una piccola azienda continua a scrivere la sua storia di successo, tramandando da padre in figlio un’antica arte che ha radici profonde nel territorio e nelle tradizioni locali. Parliamo del Salumificio Corbisiero, un’azienda che vanta una storia lunga ben quattro generazioni e che ha fatto della produzione di salumi una vera e propria arte.

Le origini di questa impresa risalgono agli inizi degli anni ’30, quando venne avviata l’attività della macellazione dei maiali e la produzione dei primi salumi. Inizialmente, l’azienda operava su scala stagionale, concentrando la produzione durante le festività Pasquali e Natalizie e servendo principalmente il mercato locale. Tuttavia, fin dall’inizio, la filosofia era improntata alla qualità: si utilizzavano solo carni fresche e di prima qualità, confezionando i salumi con grande maestria e cura per garantire sapore, aroma e genuinità inalterati nel tempo.

Nonostante il notevole sviluppo e l’espansione del mercato nel corso degli anni, l’azienda ha mantenuto salda la sua filosofia e i suoi principi. La selezione accurata dei fornitori, la scelta delle migliori carni e la conoscenza approfondita delle tecniche di lavorazione hanno permesso di mantenere inalterata la qualità dei prodotti nel tempo. Il “salame Mugnano”, in particolare, è diventato un simbolo di eccellenza, grazie alla sua particolare lavorazione e al suo sapore unico.

Negli anni ’60, con l’inaugurazione di un nuovo stabilimento, l’attività produttiva e commerciale si è intensificata, portando a una maggiore diversificazione dei prodotti e all’espansione del mercato in varie regioni d’Italia ed Europa. Oggi, nel 2024, l’azienda ha inaugurato un moderno stabilimento all’avanguardia in via Provinciale, nell’area industriale di Mugnano, dove continua a produrre salumi di alta qualità, mantenendo vivo il legame con le tradizioni del territorio.

Abbiamo avuto il privilegio di visitare questo stabilimento e di assistere al processo di produzione guidati dal signor Paolo Corbisiero. È stato un viaggio affascinante nel mondo della produzione di salumi, dove tradizione e innovazione si fondono per creare un prodotto unico nel suo genere.

La qualità straordinaria del Salumificio Corbisiero ha spinto i produttori locali a unirsi per richiedere il riconoscimento IGP, al fine di proteggere e valorizzare il patrimonio culinario del territorio e contrastare le imitazioni. Un segno tangibile dell’importanza e del prestigio che questa azienda ha conquistato nel corso degli anni, grazie alla sua dedizione alla qualità e alla tradizione.