Presentazione del libro “Siamo Comete. Siamo come…Te” a Lauro

Il prossimo 23 novembre, alle ore 17:30, la suggestiva Collegiata di Santa Maria Maddalena a Lauro (AV) ospiterà un evento culturale di grande rilievo: la presentazione del libro “Siamo Comete. Siamo come…Te”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lauro, rappresenta un’importante occasione per riflettere su temi cruciali quali la lotta contro la violenza di genere e le discriminazioni.

Un programma ricco di contenuti

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di:

Rossano Sergio Boglione , Sindaco di Lauro

, Sindaco di Lauro Ilaria Aschettino , Assessore alle Pari Opportunità

, Assessore alle Pari Opportunità Antonio Ferraro , Presidente dell’Associazione Pro Lauro

, Presidente dell’Associazione Pro Lauro Domenico Fiore, rappresentante dell’Associazione Fonte Nova

La moderatrice dell’evento sarà l’avvocata Italia Ferraro, Presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI) – sezione di Nola.

Gli interventi

Il programma prevede un approfondimento attraverso i contributi di esperti e personalità di spicco:

Domenico Visone , avvocato ed ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola

, avvocato ed ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola Francesco Urraro , Consigliere di Presidenza presso il Consiglio di Stato

, Consigliere di Presidenza presso il Consiglio di Stato Valentina de Giovanni , avvocata e Presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) – sezione di Napoli

, avvocata e Presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) – sezione di Napoli Maria Siniscalchi , Dirigente Scolastica

, Dirigente Scolastica Maria Caponnetto, avvocata e docente presso l’Università LUISS

Musica e arte

Ad arricchire la serata ci saranno gli intermezzi musicali curati dall’Associazione Orchestriamo e un’esposizione di opere d’arte della dottoressa Rosa Lieto, che conferiranno all’evento un ulteriore tocco di bellezza e significato.

Una causa nobile

I proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti ad Annarita Capasso e Lia Capasso per sostenere progetti dedicati al contrasto alla violenza di genere e a qualsiasi forma di discriminazione.

L’appuntamento è quindi un’occasione imperdibile per celebrare la cultura, riflettere su tematiche sociali e sostenere cause importanti. Non mancate!