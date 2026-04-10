Premio Nazionale “Ass. Domenico De Stefano”, l’ottava edizione venerdì 10 aprile a Cicciano

Venerdì 10 aprile si terrà la VIII edizione del Premio Nazionale “Ass. Domenico De Stefano” presso la Chiesa San Giacomo Apostolo a Cicciano. Una serata per ricordare l’Assessore dello Sport Domenico De Stefano, scomparso all’età di 42 anni. L’associazione che, soprattutto nell’area nolana, è in prima linea con iniziative di sport e solidarietà ha accolto a pieno le idee di “Mimì De Stefano”, portando avanti la sua lungimiranza organizzativa e il suo desiderio di formare i giovani e i più deboli grazie all’attività sportiva. Per l’Assessore dello Sport del Comune di Cicciano erano importanti i valori di giustizia, solidarietà, associazionismo, condivisione, integrazione e tenacia. Per questo e tanto altro l’ACLI Sei-Do-Kan e il suo presidente Antonio Lombardi, hanno deciso di omaggiarlo con un evento che raduna molte figure che rappresentano a pieno i suoi valori. Nel corso della serata saranno molteplici le testimonianze delle istituzioni e di eccellenze del mondo dello sport, della medicina e personaggi che, nel corso degli anni, hanno mostrato grande sostegno alle iniziative dell’associazione ACLI Sei Do Kan. La serata avrà inizio con la Celebrazione della Santa Messa celebrata da Don Paolo Menna Scala, in memoria di dirigenti e atleti che hanno fatto un pezzo di storia dell’associazione. La serata prosegue con le varie premiazioni nelle seguenti sessioni: “A sostegno delle attività Sei Do Kan”, “Arte-Cultura-Sport-Sociale-Po litica-Medicina-Legalità”, “Eccellenze della Sei Do Kan” e “Fedeltà-Territorio-Tradizioni ” scelte dal Comitato Scientifico presieduto dalla Prof/ssa Angelina De Stefano.

Ampio spazio anche al dibattito “Bullismo-Violenza-Inclusione- Legalità” con l’Avv. Anna Maria D’Arienzo (Garante dei disabili al Comune di Roccarainola), l’Avv. Arturo Rianna (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Nola), la Dott/ssa Isabella Sommese (Sociologa esperta in criminologia clinica e componente dell’Associazione Codice Famiglia presso lo sportello anti violenza della Procura di Nola) e l’Avv. Roberto Mosella (Fondatore di Rivitalismo).

Tanti ospiti ad arricchire la serata: per le istituzioni, l’On. Giovanni Mensorio (Presidente della III Commissione della Regione Campania), il Dott. Gaetano Bocchino (Sindaco di Marigliano), il Dott. Emiliano Manfredonia (Presidente Nazionale ACLI), il Dott. Umberto Cristadoro (Presidente ACLI Provinciale Napoli), l’Avv. Maurizio D’Ago (Presidente ACLI Regionale Campania) e il Prof. Giuseppe Caccavale (Sindaco di Cicciano). Ospite d’eccezione il Dott. Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) che sarà premiato nella sezione “Arte-Cultura-Sport-Sociale-Po litica-Medicina-Legalità”. Ad arricchire la serata, momenti di danza e musica, con Carolina Casaburi e Angelo Casoria (Componente dell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli).