Premio Futuralandia, a Ottaviano la presentazione al Palazzo Mediceo

Si è svolta questa mattina, nello splendido scenario del Palazzo Mediceo di Ottaviano, la conferenza di presentazione del Premio Futuralandia, un’iniziativa dedicata ai giovani diplomati e laureati del territorio.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, mettendo al centro il valore della formazione, del merito e delle opportunità offerte alle nuove generazioni. Durante l’incontro è emersa con forza la volontà di valorizzare il talento dei giovani e di sostenere percorsi che possano contribuire alla crescita culturale e professionale del territorio.

Parlare di futuro insieme ai giovani significa, infatti, credere nelle loro capacità, nelle loro idee e nella loro voglia di costruire un domani migliore. Il Premio Futuralandia nasce proprio con questo obiettivo: riconoscere l’impegno e il percorso di studio di studenti che si sono distinti, incoraggiandoli a continuare a investire nella propria formazione.

Il Palazzo Mediceo, luogo simbolo di storia e identità per la comunità locale, si è trasformato ancora una volta in uno spazio di incontro tra istituzioni, studenti e cittadini. Un contesto significativo per ribadire un messaggio chiaro: investire nei giovani significa investire nel futuro del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere la cultura, l’istruzione e la partecipazione attiva delle nuove generazioni, elementi fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle comunità locali.