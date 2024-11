Premio Felix – Città di Nola, ventunesima edizione: riconoscimenti per il Costituzionalista Umberto Ronga e per l’Urologo Corrado Franzese

Porre all’attenzione della comunità modelli positivi. Questa è da sempre la mission del Premio Felix, promosso dall’associazione Gli Innamorati della Festa, che per quest’anno taglia il traguardo della ventunesima edizione.

L’appuntamento si rinnoverà ancora una volta presso la suggestiva sala Antonio Vaccaro del Museo Storico Archeologico di Nola, mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 18.30

Ad essere insigniti della prestigiosa campana di bronzo saranno come sempre due eccellenze del territorio. In particolare, il professor –dottore Corrado Franzese, docente scuola di specializzazione in Urologia dell’Università Federico II – Presidente Nazionale Società Italiana Urologia Territoriale, Coordinatore Comitato “Patient Care” – Società Italiana di Urologia. L’altro, è il professor – avvocato Umberto Ronga, Ordinario di Diritto costituzionale, Università Federico II di Napoli – Direttore Master Processi Decisionali e Lobbying Università di Roma Tor Vergata, Componente Istituto Nazionale Bachelet.

Anche per questa edizione saranno previste delle menzioni speciali. In particolare alla memoria all’architetto Saverio Carillo, al dottor Gennaro Rega, ex commissario di Pubblica sicurezza di Nola, ed al giovane neo laureato, Leonardo Napolitano.

La manifestazione gode del patrocinio morale del Comune di Nola e dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

Dopo il saluto delle autorità, ed in particolare del “padrone di casa”, il direttore del Museo storico archeologico, Giacomo Franzese, a condurre la serata, saranno Antonio D’Ascoli e Franco Nappi, rispettivamente presidente e cerimoniere dell’associazione Gli Innamorati della Festa. L’evento sarà allietato dalle note musicali a cura di Daniele Esposito.

Promossa dall’associazione socio – culturale “Gli Innamorati della Festa”, la manifestazione è diventata nel tempo un punto di riferimento non solo per la città bruniana, ma per l’intero territorio. Il riconoscimento vuole valorizzare quanti abbiano, con il proprio talento, dato lustro alla città di Nola ed al suo territorio. Un’ occasione per porre all’attenzione della comunità modelli virtuosi affinché possano costituire un esempio da seguire, soprattutto per i più giovani. Nel corso di questi anni, illustri nomi nel campo della cultura, delle scienze, dell’arte, dello sport, hanno ricevuto il premio, molti dei quali rappresentano personalità di rilievo di carattere nazionale ed internazionale.

Il Premio è rappresentato da una campana di bronzo, con impresse le effigi di San Paolino, San Felice, e Giordano Bruno. Secondo la tradizione, infatti, la campana ad uso liturgico, sarebbe stata “inventata” a Nola proprio da San Paolino

L’opera è forgiata, con stampa esclusiva, dalla fonderia Del Giudice, altra eccellenza della città di Nola.