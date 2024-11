Altavilla Irpina (AV)- Il 9 novembre si presenta “Il Narcos-La storia di Raffaele Imperiale”.

Sabato 9 novembre, alle ore 10:30, il Palazzo Comitale di Altavilla Irpina ospiterà la presentazione del libro “Il Narcos-La storia di Raffaele Imperiale”, scritto a quattro mani da Daniela De Crescenzo- già cronista de “Il Mattino”- e Tommaso Montanino, ispettore della Guardia di Finanza in servizio presso il GICO di Napoli. L’ opera narra la rocambolesca vicenda del narcotrafficante che ha dominato per trent’anni il traffico della cocaina tra l’Europa e il Sudamerica, entrando nel mirino delle maggiori agenzie di sicurezza internazionali fino all’arresto, avvenuto a Dubai nel 2021, e alla conseguente scelta di collaborare con la giustizia. Il dibattito verrà moderato da Vincenzo Iurillo, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, e vedrà la partecipazione del giornalista Roberto Vetrone e del magistrato Maurizio De Marco. La presentazione è stata fortemente voluta dal Comune di Altavilla Irpina in collaborazione con l’UNITRE Sannio, nell’ottica di una crescente sinergia nel nome della cultura e del territorio. (Andrea Squittieri)