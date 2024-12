Pomigliano si illumina per Natale: al via “Emozioni di luce” tra spettacoli e magia

POMIGLIANO D’ARCO, 1 Dicembre 2024 – In un’esplosione di luci e colori, la città di Pomigliano d’Arco, dato il via al progetto natalizio “Emozioni di luce”, con trampolieri luminosi e cascate di luce per l’accensione ufficiale delle luminarie in città. Le strade e le piazze si sono trasformate in un caleidoscopio di luci, attirando cittadini e visitatori anche da altri comuni. Il via sabato scorso in Piazza Giovanni Leone, dove trampolieri luminosi si sono esibiti tra la folla festante, che ha poi assistito allo spettacolo del gioco di fontane di luci danzanti, “Emozioni di luce”. Il sindaco Raffaele Russo, con gli assessori Marianna Manna e Giovanni Russo, ha preso parte attiva nell’evento, dando vita all’accensione ufficiale delle luminarie in tutta la città. Il 7 dicembre, verranno accese le luci del Parco delle Acque con una parata natalizia e l’8 dicembre quelle del Parco Pubblico con una esibizione di danza classica delle allieve e allievi della scuola comunale Pomigliano Danza. “Per due motivi abbiamo voluto anche quest’anno che si rinnovasse la magia dell’accensione delle luminarie natalizie che coprono gran parte della città di Pomigliano – ha sottolineato il sindaco Raffaele Russo – la prima perché il Natale è la festa più importante al mondo ed è la festa soprattutto dei nostri bambini. La seconda è per favorire in modo importante il commercio locale”. Proprio sul commercio ha posto l’accento l’Assessore al Lavoro e Commercio, Marianna Manna: “Abbiamo anticipato l’accensione delle luminarie in città – ha spiegato – proprio su precisa richiesta delle associazioni di categoria dei commercianti. E ci auguriamo che tutti gli sforzi fatti anche questo Natale dall’amministrazione Comunale servano proprio per dare nuovo impulso e nuova linfa ai nostri commercianti”.