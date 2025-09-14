Pomigliano d’Arco, RinascitaFest 2025: dieci giorni di cultura, impegno e solidarietà

Pomigliano d’Arco (NA). È in corso dall’11 settembre e proseguirà fino al 21 settembre 2025 il RinascitaFest – Pomigliano, kermesse socioculturale e politica che quest’anno si svolge all’insegna del motto “Pane e Pace”. L’area adiacente all’ex Stazione Circumvesuviana si è trasformata in un vivace villaggio di incontri, dibattiti, musica, cineforum, mostre, libri e attività ricreative, capace di attrarre cittadini da tutta l’area nolano-vesuviana e oltre.

Ad accogliere i visitatori, le bandiere della Palestina e la gigantografia del compianto cantore popolare Marcello Colasurdo, che ha lasciato in eredità il messaggio: “Meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra!”.

Recupero evento del 10 settembre

A causa del maltempo, l’iniziativa prevista il 10 settembre sarà recuperata martedì 16 settembre alle ore 20:00 con la proiezione del documentario “La Flobert’s” di Francesca Ferrara e Giuseppe Carella, dedicato alla tragedia della fabbrica di Sant’Anastasia dell’11 aprile 1975. Seguirà una performance del leggendario ensemble ’E Zezi Gruppo Operaio, fondato 50 anni fa da Angelo De Falco, “’O Prufessore”.

Focus su scuola e formazione

Tra i primi appuntamenti, l’incontro del 12 settembre sul tema della scuola intitolato “Oltre le indicazioni. Quale scuola vogliamo davvero?”, con interventi di Annarosa Guerriero (GISEL Campania), Rosaria Cetro (MCE) e Cristiana Corsini (docente universitaria Roma Tre). In platea anche la consigliera comunale Carla Mercogliano, eletta con Rinascita insieme a Vito Flacco, detto “Fender”.

Gaza Cola: simbolo e solidarietà

Particolare attenzione è rivolta alla causa palestinese: nello spazio ristoro del festival è disponibile la Gaza Cola, bevanda simbolo nata da attivisti palestinesi per finanziare la ricostruzione dell’ospedale Al Karama a Gaza e sostenere interventi umanitari d’urgenza. Un’iniziativa presentata come alternativa etica alla Coca-Cola, accusata dagli organizzatori di complicità con i crimini israeliani.

Ospiti e testimonianze

Tra gli ospiti anche Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della missione umanitaria Mediterranea, che ha ricordato l’impegno della Global Sumud Flottilla, attualmente diretta verso Gaza con carichi di beni di prima necessità.

Conclusione del festival

Il RinascitaFest 2025 si concluderà il 21 settembre con una giornata di eventi e iniziative che suggelleranno dieci giorni di partecipazione, cultura e solidarietà nella città di Pomigliano d’Arco.