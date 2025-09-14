Il Nola pareggia con la Real Normanna: il derby finisce 1-1

Il Nola non va oltre l’1-1 con la Real Normanna. Il primo derby stagionale dei Bianconeri finisce in parità. I ragazzi di mister Giampà erano ospiti dell’Aversa sul campo neutro di Cancello ed Arnone. Confermato il 343 vincente con il Gravina, squalificato Cipolla e affaticato Faella, in campo spazio al nuovo acquisto Luan Silva mentre Dell’Orfanello torna disponibile ma solo per la panchina. L’inizio è arrembante per il Nola. I Bianconeri spingono subito sull’acceleratore e al 9′ reclamano per un rigore, per il direttore di gara però il cross di Nunziante non colpisce la mano del suo avversario. Due minuti più tardi ancora Nunziante pericoloso sulla fascia sinistra, assist al centro e palla che carambola sui piedi di Izzillo, il numero 8 tira al volo ma la difesa aversana lo mura miracolosamente. Al 20′ Catalano pesca perfettamente Ahmetaj al centro, l’attaccante nolano però in area piccola non sfrutta la ghiotta occasione di testa. Al 31′ brivido per il Nola in difesa: nel tentativo di intercettare di testa un cross teso, Silva colpisce la palla che carambola sul lato del palo. Passano pochi minuti e Catalano è nuovamente pericoloso in due occasioni: nel primo caso viene servito in area ma al volo non riesce a coordinarsi efficacemente, nel secondo invece la sua punizione viene deviata da Spurio. Nel mentre ancora un’occasione neutralizzata da Spurio, questa volta ai danni di Silva che aveva saltato più alto di tutti per colpire di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 43′ il vantaggio a sorpresa della Real Normanna: angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di Giuseppe Esposito, lasciato colpevolmente libero. Il Nola chiude la prima frazione di gara immeritatamente in svantaggio ma nel secondo tempo non si abbatte e, dopo una prima fase di stanca, spinge nuovamente forte. Intorno all’ora di gara si fanno vedere dalle parti di Spurio ancora Catalano e Izzillo con due conclusioni che però non sono efficaci. Al 66′ ci prova Setola a trovare la via del gol ma il suo tiro da posizione defilata viene nuovamente deviato da Spurio. Al 68′ cade il muro aversano: punizione perfetta di Catalano, la palla si stampa sul palo e galleggia sulla linea di porta facendo gridare al gol, sulla sfera si avventa Iannello che spinge in rete fuorviando ogni dubbio. Il Nola non spegne i motori ma, anzi, cerca di ribaltarla definitivamente. La Real Normanna, tuttavia, si chiude e non lascia spiragli. Al triplice fischio sarà solo 1 punto per il Nola che nel prossimo weekend affronterà un nuovo derby: ospite l’Afragolese.

“Siamo migliorati a livello fisico e tattico – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Oggi abbiamo fatto un risultato positivo, siamo andati sotto e abbiamo reagito. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perchè, anche se andati in svantaggio ingiustamente, i ragazzi si sono aiutati e hanno reagito. Anche questo è il calcio. Sia i miei ragazzi che gli avversari sono stati grandiosi a trovare stimoli anche senza pubblico. Dobbiamo migliorare certamente e fare ancora meno errori. Sono soddisfatto per come abbiamo giocato. Il calcio poi è strano, abbiamo fatto una partita migliore rispetto a quella giocata e vinta con il Gravina ma non abbiamo trovato i tre punti”.

IL TABELLINO

Reti: 43′ Esposito G. (RN), 68′ Iannello (N). Real Normanna: Spurio, De Falco, Esposito G., Cassandro, Alfano (72′ Esposito F.), Manzo, Ejjki (63′ Russo), Cannavaro (72′ Nocchiero), Antinucci (72′ Iavarone), Galano, Messina (65′ Orefice). A disposizione: Guadagno, Allegretti, Hutsol, Petricciuolo. Allenatore: Massimo Carnevale. FC Nola 1925: Montalti, D’Amore (63′ Iannello), Capone, Silva, Nunziante (71′ Dell’Orfanello), Marcelli, Izzillo (87′ Romano), Berardocco (53′ Setola), Ahmetaj (53′ Guarracino), Catalano, Estrella. A disposizione: De Franceschi, Torma, Papa, Severino. Allenatore: Domenico Giampà. Arbitro: Saccà di Messina (assistenti Elisino di Ostia Lido e Di Blasio di Ostia Lido). Note: ammoniti Cassandro per la Real Normanna e Iannello per il Nola.

