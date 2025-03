Pomigliano d’Arco protagonista alla Cerimonia Nazionale Plastic Free 2025: assegnate due tartarughe

Pomigliano d’Arco ha brillato alla Cerimonia Nazionale Plastic Free 2025, svoltasi presso il Teatro Mediterraneo di Napoli. L’evento, promosso dall’associazione Plastic Free Onlus con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha premiato i Comuni più virtuosi nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente.

In rappresentanza della città, l’assessore all’Ambiente Maria Rosaria Toscano, accompagnata dal referente regionale di Plastic Free, Francesco Gallina e dalla referente provinciale Silvana Cantone, ha ritirato con orgoglio un trofeo a forma di tartaruga e un attestato di virtuosità. Dopo aver conquistato una tartaruga nella scorsa edizione, nel 2025 Pomigliano ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di due tartarughe su tre, segno di un impegno crescente nella sostenibilità ambientale. Nel corso della cerimonia l’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco ha consegnato una maglia rosa a Marco Miori, il referente Plastic Free del Comune di Vallelaghi (TN), che ha compiuto una impresa straordinaria, è partito in bicicletta da Trento per raggiungere Napoli per la premiazione dei Comuni Plastic Free 2025. In una settimana ha attraversato l’Italia, percorrendo circa 1.000 km in sette tappe. Un’avventura in solitaria, a quasi 80 anni, per ricordare la priorità della natura sul cemento, asfalto e plastica. Grande la soddisfazione espressa dall’assessore Toscano, che ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto e il valore della collaborazione con Plastic Free: «Questo riconoscimento- sottolinea Maria Rosaria Toscano, Assessore all’Ambiente del Comune di Pomigliano d’Arco – rappresenta per Pomigliano un risultato straordinario, frutto di un lavoro costante e di una forte sensibilizzazione ambientale che ha coinvolto cittadini, scuole e associazioni. Aver ottenuto due tartarughe su tre dimostra che siamo sulla strada giusta e che il nostro impegno nella riduzione della plastica e nella tutela del territorio sta dando frutti concreti. Il merito di questo successo va condiviso con tutti coloro che credono in un futuro più sostenibile e agiscono ogni giorno per renderlo possibile. Un ringraziamento particolare va all’associazione Plastic Free per il suo impegno instancabile e per la preziosa opera di sensibilizzazione che porta avanti in tutta Italia. E un grazie speciale lo rivolgo al referente regionale, Francesco Gallina, che con dedizione e passione ha saputo guidare e supportare le iniziative della nostra città. Senza il suo contributo e senza il lavoro di squadra che abbiamo costruito, questo risultato non sarebbe stato possibile. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di ottenere il massimo riconoscimento nella prossima edizione». Un successo, dunque, che certifica il ruolo di Pomigliano come punto di riferimento nella lotta all’inquinamento da plastica, grazie a un impegno sempre più incisivo e a una forte sinergia tra istituzioni e associazioni.