Polizia di Stato: movimento Dirigenti Questura di Napoli.

Nel quadro della riorganizzazione degli uffici della Questura di Napoli e dei Commissariati di città e di provincia, sono stati assegnati i seguenti incarichi a Dirigenti e Direttivi della Polizia di Stato:

– Primo Dirigente Dr. Alfredo CAROSELLA, da Capo di Gabinetto della Questura di Napoli, assume l’incarico di Vicario del Questore di Napoli;

– Primo Dirigente Dr.ssa Lucia MARESCA, da Vice Capo di Gabinetto della Questura di Napoli, assume l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Napoli;

– Primo Dirigente Dr.ssa Angela CASTALDO, da Funzionario Addetto della Squadra Mobile, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato Scampia;

– Primo Dirigente Dr. Stefano LOSCO, da Dirigente del Commissariato di Torre del Greco, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato San Ferdinando;

– Primo Dirigente Dr. Raffaele PELLICCIA, da Dirigente del Commissariato San Giovanni-Barra, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato Vicaria-Mercato;

– Primo Dirigente Dr.ssa Monica FLAMINIO, da Dirigente del Commissariato San Carlo Arena, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato San Giovanni-Barra;

– Primo Dirigente Dr.ssa Antonella PALUMBO, da Dirigente del Commissariato Scampia, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato di Torre del Greco;

– Vice Questore Dr. Stefano RAVEL, da Dirigente del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, assume l’incarico di Vice Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto;

– Vice Questore Aggiunto Dr. Ferdinando ROMANO, da Funzionario Addetto del Commissariato di Torre del Greco, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato Vasto-Arenaccia;

– Vice Questore Aggiunto Dr. Andrea DE DOMINICIS, da Funzionario Addetto del Commissariato San Ferdinando, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano.