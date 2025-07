Pietro Cardone resta al Pomigliano: rinnovata la fiducia al centrocampista classe 2001

POMIGLIANO D’ARCO (NA), 1 luglio 2025 – Un’altra stagione in granata per Pietro Cardone: il centrocampista classe 2001 continuerà a vestire la maglia dell’ASD Calcio Pomigliano anche per il campionato 2025-2026. La riconferma è ufficiale e rappresenta una chiara volontà della società di puntare sulla continuità e la solidità del proprio progetto tecnico.

Arrivato a Pomigliano il 14 agosto 2024 dalla Palmese, Cardone si è da subito fatto apprezzare per le sue doti di mediano centrale, capace di unire affidabilità tattica e visione di gioco. Una presenza silenziosa ma fondamentale in mezzo al campo, che ha conquistato la fiducia dello staff tecnico e della dirigenza.

Un percorso in crescita

Cresciuto calcisticamente tra le fila di SM Carità e Palmese, Pietro Cardone, oggi 23enne, ha maturato una significativa esperienza nei campionati dilettantistici campani, guadagnandosi un ruolo sempre più centrale nelle squadre in cui ha militato. A Pomigliano, si è rivelato una delle note più liete della stagione appena conclusa.

“Un giocatore su cui costruire. Pietro ha dimostrato grande senso di appartenenza e spirito di sacrificio”, si legge nella nota del club.

Segnale di stabilità

La riconferma del giovane centrocampista rappresenta un tassello importante nella strategia del Pomigliano, che punta a rafforzare identità, compattezza e ambizioni in vista della nuova stagione sportiva. Un messaggio chiaro a tifosi e avversari: il progetto continua, con basi solide e scelte ponderate.

Il centrocampista è atteso ora al ritiro estivo con il resto della rosa, mentre la società è al lavoro per definire ulteriori movimenti di mercato e presentare il nuovo organico granata.