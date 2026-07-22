Altavilla Irpina, al via il lavaggio straordinario delle strade del centro storico: «Più decoro e cura degli spazi pubblici»

ALTAVILLA IRPINA – Un intervento di manutenzione ordinaria che punta a restituire maggiore pulizia e decoro agli spazi urbani. Nella mattinata di ieri il Comune di Altavilla Irpina ha avviato il lavaggio delle principali strade del paese, con particolare attenzione al centro storico, attraverso l’impiego del personale comunale e dei mezzi del servizio manutenzione.

A darne notizia è stato il sindaco Mario Vanni, che attraverso i propri canali social ha illustrato il significato dell’iniziativa, definendola «un intervento importante non solo per garantire maggiore pulizia e decoro», ma anche un segnale concreto dell’attenzione che l’Amministrazione intende riservare alla cura quotidiana del territorio.

Le operazioni hanno interessato la pavimentazione in pietra delle vie del centro, con il lavaggio delle superfici e la rimozione dello sporco accumulato, restituendo un’immagine più ordinata e decorosa alle aree maggiormente frequentate da cittadini e visitatori.

«L’attenzione ai dettagli e la manutenzione costante degli spazi pubblici – ha sottolineato il primo cittadino – rappresentano il segno concreto del rispetto che dobbiamo avere per il nostro paese e per tutti i cittadini che lo vivono ogni giorno».

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio urbano promosse dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare il decoro cittadino e preservare nel tempo la qualità degli spazi pubblici.