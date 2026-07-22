Baiano, Antonio Napolitano festeggia oggi i suoi 10 anni: gli auguri della famiglia

BAIANO – Oggi, 22 luglio, è una giornata di festa per Antonio Napolitano, che spegne le sue prime 10 candeline, circondato dall’affetto della sua famiglia e di quanti gli vogliono bene.
Per questa occasione speciale arrivano gli auguri più sinceri dai genitori Stefano e Mena, dai nonni e dagli zii, che desiderano dedicargli un messaggio colmo d’amore.
“Ti auguriamo di crescere sempre con il sorriso, la bontà e la spensieratezza che ti rendono speciale. Che la vita possa regalarti tante soddisfazioni, tanta felicità e la forza di inseguire sempre i tuoi sogni. Buon decimo compleanno!”
Anche la redazione di BiNews si unisce agli auguri, augurando ad Antonio una splendida giornata da vivere insieme alla famiglia e agli amici.
Buon compleanno Antonio, e tanti auguri per i tuoi 10 anni!