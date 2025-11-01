Pellegrinaggio di Ognissanti al Cimitero: la comunità in cammino con don Giuseppe Autorino

Da Piazza Cardinale al Cimitero, un momento di fede e raccoglimento guidato dal rettore del Santuario di Santa Filomena. Domani la Messa per la Commemorazione dei Defunti alle ore 10.

Nel pomeriggio del 1° novembre, giorno di Ognissanti, la comunità si è ritrovata per un momento di intensa spiritualità e raccoglimento. Alle ore 15.00, da Piazza Cardinale, è partito il tradizionale pellegrinaggio verso il Cimitero, guidato dal rettore del Santuario di Santa Filomena, don Giuseppe Autorino.

Con passo lento e preghiera silenziosa, i fedeli hanno percorso le vie del paese recando con sé croci e simboli liturgici, in un cammino di fede che unisce cielo e terra, vivi e defunti, memoria e speranza. Al loro arrivo al Cimitero, è stata celebrata la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti, un momento toccante che ha visto la partecipazione devota di molti cittadini.

Don Autorino, durante l’omelia, ha ricordato il significato profondo della solennità di Ognissanti, “giorno in cui la Chiesa celebra la comunione di coloro che hanno raggiunto la gloria del cielo, invitandoci a camminare nella santità quotidiana, nei gesti semplici e nelle opere di carità”.

Domani, 2 novembre, giorno della Commemorazione dei Defunti, la comunità tornerà a riunirsi al Cimitero per una nuova Santa Messa alle ore 10.00, ancora presieduta da don Giuseppe Autorino. Sarà un ulteriore momento di preghiera e di memoria, nel segno della continuità tra la vita e l’eternità, per rinnovare il legame con chi ci ha preceduto nella fede.

Un appuntamento che, come ogni anno, unisce fede, tradizione e cultura religiosa, ricordando a tutti che la santità non è lontana, ma vive nella quotidianità di chi sa amare con semplicità e perseveranza.