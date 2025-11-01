Caccese (Democrazia Cristiana con Rotondi): “Basta con le eterne incompiute della Valle Caudina e del Beneventano. Servono risposte concrete, non passerelle politiche”

Rosa Caccese, candidata capolista della Democrazia Cristiana con Rotondi alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Benevento, interviene con forza sulle gravi criticità infrastrutturali e sanitarie che da anni affliggono la Valle Caudina e l’intero territorio sannita. “Da troppo tempo – dichiara Caccese – i cittadini del Beneventano assistono allo spettacolo delle eterne incompiute, simbolo di una politica che promette ma non mantiene. È inaccettabile che, dopo decenni, si parli ancora di opere ferme “con le quattro frecce”. La candidata cita tre infrastrutture strategiche da completare con urgenza: La strada Fondovalle Isclero, ferma da anni a Moiano: “Quanti anni ancora dovranno passare per arrivare finalmente a Sant’Agata de’ Goti?” L’“asse attrezzato” Cervinara–Pianodardine, bloccato all’altezza di Roccabascerana: “Un’opera fondamentale per i collegamenti con l’Irpinia e con Benevento, dimenticata da troppo tempo.” La Fondovalle Vitulanese, che dovrebbe collegare Benevento a Montesarchio attraversando la valle, ma è ancora ferma a Foglianise: “Un’altra incompiuta che penalizza la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.” Oltre alle infrastrutture, Caccese pone l’accento sulla situazione sanitaria e, in particolare, sull’ospedale di Sant’Agata de’ Goti: “Il pronto soccorso chiude alle diciotto, come se la salute avesse un orario d’ufficio. È una condizione inaccettabile per un territorio che merita pari dignità e servizi essenziali garantiti tutto il giorno”. L’appello della candidata è chiaro: basta con le promesse elettorali e con le passerelle politiche. “Le nostre aree interne non chiedono più parole, ma fatti. Chi governerà la Regione dovrà impegnarsi seriamente per risolvere queste questioni. In caso contrario, avrà fallito la propria missione politica. I cittadini sono stanchi e lo dimostrano con l’astensionismo, perché pensano che tutto cambi perché nulla cambi. Ma noi vogliamo dimostrare che può essere diverso”. Conclude Caccese: “Serve una politica della concretezza, che ascolti davvero i territori e restituisca fiducia a chi vive e lavora nella nostra provincia. È il momento di passare dalle parole ai fatti”.