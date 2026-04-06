Pasquetta: Tradizione, Comunità e Futuro per Quadrelle

La Pasquetta rappresenta, per la nostra comunità, molto più di una semplice giornata di festa. È un momento di condivisione, di riscoperta delle tradizioni e di valorizzazione del nostro territorio. In un tempo in cui spesso si corre senza fermarsi, questa ricorrenza ci invita a rallentare, a stare insieme e a riscoprire il senso autentico della comunità.

Da candidato a sindaco per “Quadrelle Futura”, credo fortemente che le tradizioni siano il cuore pulsante della nostra identità. Pasquetta, con le sue gite all’aria aperta, i pranzi in famiglia e tra amici, e la voglia di vivere i nostri spazi naturali, rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra cittadini e territorio.

Quadrelle ha tutte le potenzialità per trasformare questa giornata in un simbolo di rinascita e partecipazione. Immagino una comunità viva, capace di organizzare eventi, valorizzare le aree verdi e promuovere iniziative che coinvolgano giovani, famiglie e associazioni locali. Una Pasquetta che non sia solo tradizione, ma anche opportunità di crescita culturale e sociale.

Il nostro impegno è quello di costruire un futuro in cui ogni occasione di incontro diventi un momento di sviluppo per il paese. Investire negli spazi pubblici, sostenere le attività locali e promuovere il turismo di prossimità sono obiettivi concreti che possono partire proprio da giornate come questa.

Pasquetta è, in fondo, il simbolo di una comunità che si ritrova, che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. Ed è con questo spirito che vogliamo costruire, insieme, il futuro di Quadrelle.

Buona Pasquetta a tutti, con l’augurio di una giornata di serenità, condivisione e speranza.

(COMUNICATO STAMPA – “QUADRELLE FUTURA”)