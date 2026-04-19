Otto chili di cocaina nascosta nel cruscotto: auto fermata a Mugnano del Cardinale dalla Polstrada. VIDEO

Nuovo colpo al traffico di stupefacenti lungo l’asse autostradale campano. La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato due uomini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’operazione condotta sull’autostrada Autostrada A16 Napoli-Bari.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, impegnati in servizi mirati di contrasto al traffico di droga. I poliziotti hanno fermato una Fiat Grande Punto nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, dopo aver notato atteggiamenti sospetti da parte degli occupanti, due uomini di origine siciliana, di 51 e 35 anni, entrambi con precedenti penali.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero tentato in più modi di eludere il controllo, ma la prontezza operativa degli agenti ha consentito di bloccare il veicolo in sicurezza, senza rischi per la circolazione.

Una volta condotti presso gli uffici della Polizia Stradale, gli investigatori hanno proceduto a un controllo approfondito dell’auto, scoprendo un vano occulto realizzato all’interno del cruscotto. Al suo interno erano nascosti 8 chilogrammi di cocaina, suddivisi in sette panetti contrassegnati dalla sigla “X-08”.

Per cercare di eludere eventuali controlli delle unità cinofile, la sostanza era stata circondata da grani di caffè, un metodo utilizzato per coprire l’odore dello stupefacente.

Il valore della droga sequestrata è stato stimato in oltre 250mila euro.