Ne danno il triste annuncio i figli Carolina, Virginia, Maria Rosaria, Antonietta, Luigi, Tommaso, Alfonso e Annarita, i generi Giùseppe Simonetti, Antonio Pulice, Pellegrino D’Avanzo, Giacomo Casaburo, è Antonio Napolitano, le nuore Anna Miro, Silvia Navarretta e Antonietta Guerriero, i cognati, le cognate e i parenti tutti. I funerali avranno luogo il 26 giugno alle ore 16,30 partendo dall’ casa dell’Estinta in via Vittorio Emanuele 121 per la parrocchia dell’Ascensione.