CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE: RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO E TARIFFE TARI TRA GLI ARGOMENTI DI DISCUSSIONE.

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una nuova seduta del consesso per giovedì 27 giugno alle ore 19:00, in prima convocazione e per venerdì 28 giugno, alle ore 18:00, in seconda (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il Consiglio Comunale che come sempre si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente, prevede la discussione di 8 punti all’ordine del giorno:

1. approvazione Verbali della seduta del 2 maggio;

2. approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023;

3. variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

4. approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2024 e presa d’atto del Pef pluriennale 2024/2025;

5. approvazione Regolamento per l’assegnazione e cessione delle aree PIP;

6. approvazione Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale;

7. approvazione Regolamento Comunale per l’adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale;

8. risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Vincenzo Barrasso nella seduta Consiliare del 27 maggio.