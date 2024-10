Nusco: Assemblea cittadina sulla scuola convocata dai gruppi di minoranza, assente l’amministrazione

Nusco. I gruppi di minoranza convocano una assemblea cittadina sui temi della scuola. Dure critiche all’amministrazione che annuncia di non partecipare! I gruppi di minoranza consiliare del Comune di Nusco hanno convocato un’assemblea cittadina per discutere temi di fondamentale importanza riguardanti la scuola e l’istruzione nella comunità altirpina. L’incontro si terrà il 27 ottobre 2024 alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Nusco. La minoranza, dopo aver appreso con grande rammarico che sia il sindaco che gli amministratori hanno deciso di non partecipare all’assemblea, esprime forte preoccupazione per la scarsa attenzione finora dimostrata dall’amministrazione nei confronti di questioni relative ad istruzione e a tutti i servizi connessi, questioni cruciali per il futuro della comunità nuscana. La scuola, infatti, è un tema centrale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. In un momento in cui le comunità delle aree interne affrontano sfide significative, è fondamentale instaurare un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche ed i cittadini. Pertanto, sottrarsi ad un dialogo non solo con i consiglieri di minoranza, ma soprattutto con i cittadini è sintomo da parte dell’amministrazione di un atteggiamento di scarsa predisposizione all’ascolto di quelli che sono i problemi della comunità. Invero, i consiglieri di minoranza su tematiche legate alla scuola (Liceo classico, dimensionamento scolastico, centro per l’infanzia, mensa e trasporto scolastico) hanno già più volte stimolato un dialogo con l’amministrazione, al fine di conoscere quali programmazioni siano state finora concretamente poste in essere per risolvere le problematiche esistenti legate al mondo della scuola (purtroppo ancora drammaticamente insolute), nonchè quali finanziamenti ed investimenti siano stati richiesti per il potenziamento della scuola di ogni ordine e grado e servizi ad esso connessi (mensa, trasporto, agevolazioni economiche per famiglie e studenti), in considerazione del fatto che alcuni Comuni anche limitrofi pare abbiano già richiesto ed ottenuto. Ma fino a questo momento l’atteggiamento della maggioranza è di totale chiusura, mentre i problemi, come ormai ripetiamo da tempo, lungi dall’essere risolti, appaiono addirittura peggiorati! In tale contesto, i consiglieri di minoranza, continuando a lavorare per garantire che le esigenze della comunità siano al centro dell’azione politica, invitano tutti i cittadini a partecipare all’assemblea, affinché possano esprimere le proprie opinioni e contribuire ad un dibattito aperto e trasparente. Chiedono, altresì, al Sindaco ed a tutta l’Amministrazione di riconsiderare la propria posizione e di partecipare attivamente alle assemblee e ai momenti di confronto con la propria comunità, perché solo così si è concretamente al servizio dei cittadini!

I consiglieri di minoranza del Comune di Nusco