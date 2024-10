Takius Srl: Da 20 anni un punto di riferimento per l’innovazione nella progettazione elettronica. Un’azienda baianese che rappresenta il vanto del territorio

Innovazione e qualità: il fulcro della progettazione hardware

Il reparto hardware di Takius è in grado di gestire tutte le fasi di sviluppo dei prototipi, dalla valutazione iniziale fino alla produzione in serie, rispondendo a requisiti di qualità altissimi e rispettando le normative tecniche più avanzate. Questo approccio globale, che va dall’ingegnerizzazione alla produzione e certificazione, consente a Takius di garantire non solo affidabilità tecnica, ma anche soluzioni ottimizzate per ogni esigenza del cliente, con un’attenzione particolare alla funzionalità e alla durabilità dei prodotti.

Strutture all’avanguardia e un team altamente specializzato

La divisione Ricerca & Sviluppo dell’azienda è dotata di strumentazioni e laboratori all’avanguardia, dedicati all’esecuzione di test e analisi di alta precisione. In questi spazi moderni, uno staff altamente qualificato opera con strumenti avanzati di misura, seguendo rigorosamente standard qualitativi sia per la progettazione elettronica sia per lo sviluppo firmware. Le attività di progettazione di Takius sono inoltre completamente documentate, con la possibilità di utilizzare template personalizzati o forniti dal cliente, permettendo un controllo preciso e un adattamento continuo alle specifiche di ciascun progetto.

Competenze estese e know-how avanzato: un partner strategico per ogni settore

La capacità di Takius di rispondere a esigenze tecniche complesse è resa possibile dal know-how specifico nella gestione di progetti di alta ingegneria elettronica, che spaziano dalle soluzioni per componenti consumer a quelle per applicazioni RADHARD in campo aerospaziale. La progettazione di PCB ad alta precisione, con piste a impedenza controllata, pin-pairs e schermature per segnali complessi, assicura ai clienti una produzione ottimizzata anche nei casi più sofisticati, come i dispositivi di potenza o le applicazioni ad alta frequenza. Grazie a queste competenze, Takius può assicurare progetti completamente rispettosi delle normative di settore e ottimizzati per la produzione e il collaudo.

Certificazioni e garanzia di qualità continua: la certificazione ISO 9001:2015

Takius ha scelto di orientare tutte le proprie attività alla qualità attraverso l’implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) conforme alla norma ISO 9001:2015. Questo approccio metodico non è solo un requisito tecnico, ma una vera e propria filosofia aziendale che pone il cliente e la soddisfazione delle sue aspettative al centro delle operazioni. Ogni processo, dalla pianificazione alla produzione, dalla vendita all’assistenza, è attentamente monitorato e documentato per garantire risultati di alto livello, con un controllo continuo delle risorse umane e materiali a disposizione dell’azienda.

Ricerca e sviluppo: al servizio dell’innovazione in ogni ambito

Fortemente orientata alla ricerca, Takius collabora con diverse istituzioni accademiche italiane, tra cui i Dipartimenti di Elettronica delle Università di Salerno e Cassino. Queste partnership consentono all’azienda di investire costantemente nello sviluppo di tecnologie di avanguardia e soluzioni innovative, con applicazioni che vanno dalle centrali d’allarme alle telecomunicazioni, fino ai sofisticati sistemi di collaudo e monitoraggio per l’industria automotive. I progetti Takius spaziano anche nel campo della sensoristica e dei sistemi di controllo remoto, dove la ricerca continua permette di offrire soluzioni di alta precisione e funzionalità.

Una visione integrata e flessibile per la progettazione elettronica

Conoscendo le specifiche esigenze di ogni settore industriale, Takius adotta un approccio su misura, che combina competenze tecniche a una profonda comprensione delle normative e dei requisiti di progetto. La fase di progettazione elettronica è supportata da un accurato studio di fattibilità e preventivazione, che consente di avviare ogni progetto con una chiara definizione delle specifiche tecniche e un solido controllo dei costi. Dall’utilizzo di componenti specifici per l’industria militare e aerospaziale fino a quelli consumer, ogni elemento del progetto è attentamente selezionato per rispondere alle esigenze più varie, garantendo sicurezza, affidabilità e riservatezza.

Grazie a un’esperienza ventennale e a un impegno costante nella ricerca e nella qualità, Takius Srl è oggi una delle principali realtà italiane nel settore della progettazione elettronica la cui sede è a Baiano (AV) alla via Nicola Litto. Con un focus costante sull’innovazione e una profonda attenzione alle necessità dei propri clienti, l’azienda si conferma come un partner strategico per aziende di tutti i settori, pronta a offrire soluzioni tecnologiche di altissimo livello e a continuare a rappresentare un riferimento sicuro e competente nell’ambito della progettazione elettronica. Nei prossimi giorni, le nostre telecamere vi condurranno all’interno dell’azienda per mostrarvi da vicino una realtà che rappresenta un vero e proprio vanto, non solo per il Baianese, ma per tutta la Campania e l’Italia.