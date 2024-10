Sperone celebra la 1° Festa della Feijoa: un frutto antico che guarda al futuro

Il 3 novembre 2024, alle ore 10:30, Sperone ospiterà la sua prima Festa della Feijoa (o Faiola), un evento nato per far conoscere questo frutto dalle straordinarie proprietà benefiche e organizzato dalla Proloco Sperone. L’invito, rivolto a tutti gli abitanti e agli appassionati di frutti esotici, prevede una mattinata di degustazione in piazza, con l’obiettivo di promuovere la feijoa come risorsa da valorizzare nel territorio. La feijoa è un frutto dalle qualità eccezionali: anticancro, antiossidante, ipocalorico e ricco di vitamine e minerali, un piccolo concentrato di benessere che, seppur poco noto, ha una lunga storia a Sperone.

L’iniziativa si propone non solo di far conoscere le proprietà della feijoa a chi ancora non la conosce, ma anche di incentivare i cittadini a coltivare questa pianta. Introdotta agli inizi del Novecento, la feijoa è stata accolta favorevolmente nelle campagne di Sperone e oggi si trova comunemente nei giardini di molti abitanti. La prima pianta, secondo la tradizione, fu piantata nella storica villa Borselli, dove per anni i ragazzi del paese si avventuravano a “rubare” i frutti, attratti dal suo sapore esotico e dalla sua rarità.

Oggi, grazie alla diffusione della pianta e alla passione degli abitanti, la feijoa è diventata una presenza familiare nel territorio. La festa rappresenta l’inizio di una nuova visione per questo frutto, che potrebbe, un domani, diventare una risorsa economica per la comunità, sia come prodotto fresco sia sotto forma di marmellate, liquori e altre specialità.

L’appuntamento è quindi in piazza il 3 novembre per la prima Festa della Feijoa: un’occasione speciale per gustare e scoprire le potenzialità di questo frutto antico, che potrebbe diventare simbolo di Sperone.