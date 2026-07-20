Quadrelle – Gaetano Guerriero festeggia oggi il suo 8° compleanno

È un giorno di grande gioia per la famiglia Guerriero-Colucci e per tutta la comunità di Quadrelle: oggi il piccolo Gaetano Guerriero spegne 8 candeline.

Con immenso affetto, gli rivolgono i più sinceri auguri i genitori Angela Colucci e Francesco Guerriero, insieme alla sorella Antonia, che gli augurano di crescere sempre circondato dall’amore della famiglia e degli amici.

“Che ogni giorno sia come oggi: unico, pieno di luce e di belle emozioni. Non smettere mai di credere nei tuoi sogni, perché sei nato per realizzarli. Ti auguriamo una vita ricca di salute, serenità, felicità e tante soddisfazioni. Buon compleanno, Gaetano! Ti vogliamo un mondo di bene.”

Auguri di cuore per i tuoi splendidi 8 anni!