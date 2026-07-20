Summonte, il 21 luglio la presentazione del Partenio Creative Hub: al via il progetto di rigenerazione dell’ex Albergo Scuola

Dopo il rinvio del mese scorso, il 21 luglio 2026 il borgo di Summonte – tra i “Borghi più belli d’Italia” – ospiterà la presentazione ufficiale del Partenio Creative Hub (PCH), progetto pilota di rigenerazione urbana e culturale dell’ex struttura turistico-alberghiera di proprietà della Regione Campania, da anni in stato di abbandono. L’evento si terrà alle ore 18:30 presso il Complesso Castellare di Summonte.

Durante la serata verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Summonte, Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina e Sant’Angelo a Scala e la Fondazione Ampioraggio, a sancire l’impegno collettivo dei Comuni del Parco del Partenio attorno a un progetto condiviso di sviluppo sostenibile per le aree interne campane.

Il Programma

Introduzione – Ivo Capone, Sindaco di Summonte, aprirà i lavori illustrando il percorso che ha portato alla costruzione del progetto.

Presentazione del Progetto – Giuseppe De Nicola, Direttore della Fondazione Ampioraggio, e Giovanna Ruggiero, Presidente della Fondazione, illustreranno il piano strategico e il modello PPP del Partenio Creative Hub.

Interventi dei Sindaci dei Comuni partner:

Vittorio D’Alessio | Sindaco di Mercogliano

| Sindaco di Mercogliano Luigi Marciano | Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo

| Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo Amato Rizzo | Sindaco di Pietrastornina

| Sindaco di Pietrastornina Carmine De Fazio | Sindaco di Sant’Angelo a Scala

Riflessioni – Porteranno il loro contributo:

Angelo Petitto | Presidente di Confindustria Avellino

| Presidente di Confindustria Avellino Nello Pizza | Sindaco di Avellino

| Sindaco di Avellino Fausto Picone | Presidente della Provincia di Avellino

| Presidente della Provincia di Avellino Consiglieri Regionali | della Provincia di Avellino

Conclusioni affidate ai rappresentanti della Regione Campania:

Vincenzo Cuomo | Assessore al Governo del Territorio, Regione Campania

| Assessore al Governo del Territorio, Regione Campania Enzo Maraio | Assessore al Turismo, Regione Campania

Modera – Pierluigi Melillo, Direttore di Otto Channel Canale 16.

Il Progetto: dall’Abbandono alla Rinascita

L’ex Albergo Scuola di Summonte, struttura di proprietà regionale oggi in stato di totale abbandono, diventerà un hub multifunzionale integrato articolato in quattro aree operative: Formazione e Conoscenza, Impresa e Innovazione, Cultura e Produzione Creativa, Ospitalità, Comunità e Territorio. Il modello di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) consentirà la sostenibilità dell’iniziativa ponendosi come un modello virtuoso di gestione.

Il Protocollo d’Intesa: Un Patto tra Comuni

La firma del Protocollo d’Intesa tra i cinque Comuni del Parco del Partenio e la Fondazione Ampioraggio rappresenta un atto fondativo: l’impegno istituzionale a costruire insieme un modello di sviluppo territoriale condiviso, capace di valorizzare le vocazioni identitarie del territorio – dal Parco Regionale del Partenio all’Abbazia di Montevergine, dall’enogastronomia locale alle tradizioni dei Riti delle “7 Sorelle” – in un progetto di rigenerazione permanente e replicabile in tutto il Mezzogiorno.

“Un progetto capace di trasformare una ferita in futuro.”

Fondazione Ampioraggio

Dettagli dell’Evento

Data e ora: Martedì 21 luglio 2026, ore 18:30

Luogo: Complesso Castellare di Summonte (AV)

Partecipanti: Rappresentanti istituzionali, Enti Pubblici e Stakeholder interessati al progetto

Web: www.comune.summonte.av.it