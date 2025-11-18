NOLA, VOCI DI DONNE:  una rassegna per ascoltare, ricordare, cambiare. Lo start giovedì 20 novembre.  In cartellone anche Viola Ardone 

Nola si prepara ad accogliere VOCI DI DONNE, la nuova rassegna culturale promossa dall’Associazione culturale ScenArt presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano in sinergia con il museo storico archeologico di Nola diretto da Giacomo Franzese e sostenuta dal Comune di Nola: un percorso narrativo e civile che mette al centro le storie, la forza e la memoria delle donne, parlando direttamente ai giovani e a tutti coloro che credono nella cultura come strumento di consapevolezza e trasformazione. Tra le protagoniste anche la nota scrittrice Viola Ardone.

L’iniziativa prenderà il via giovedì 20 novembre alle ore 17.00 presso il salone Vaccaro di via Senatore Cocozza con un incontro dedicato alla storia di Simonetta Lamberti, vittima innocente di camorra, raccontata dalla scrittrice e giornalista Anna Copertino. Un momento di profonda riflessione in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia su una ferita che appartiene a tutta la collettività, ma anche un invito a non distogliere mai lo sguardo dal valore della giustizia e dell’impegno civile. All’evento prenderanno parte anche la mamma di Simonetta, Angela Procaccini, il sindaco Andrea Ruggiero, gli assessori alla cultura e alle politiche sociali dell’ente di piazza Duomo, Felice Maggio e Florinda Aliperta, il giornalista Lino Zaccaria, i dirigenti scolastici del liceo classico e delle scienze umane “G. Carducci” di Nola e Casamarciano e dell’istituto comprensivo “Bruno Fiore Sanseverino” di Nola, Assunta Compagnone e Giuseppe Boccia. A dialogare con la scrittrice Anna Copertino, la presidente dell’Archeoclub di Nola, Flora Nappi Ambrosio.

Il secondo appuntamento, in programma martedì 2 dicembre, vedrà protagonista la giornalista Teresa Del Prete, autrice del libro “Due minuti di rumore”. Un’opera che restituisce voce e dignità alle donne vittime di violenza, trasformando il dolore in racconto e il racconto in coscienza. Un incontro che intende parlare a cuore aperto ai ragazzi e alle ragazze, affinché imparino a riconoscere e a combattere ogni forma di sopraffazione.

A chiudere la rassegna, giovedì 18 dicembre, sarà la scrittrice Viola Ardone, una delle voci più sensibili e amate del panorama letterario italiano. Con la sua capacità di narrare l’intimità, il coraggio e le sfide dell’essere umano, Ardone offrirà un finale ricco di emozione e ispirazione.

“VOCI DI DONNE nasce con l’obiettivo di creare un luogo di ascolto e di condivisione, in cui le parole diventano ponti e le storie strumenti per costruire una società più consapevole e rispettosa – spiega Autilia Napolitano, presidente dell’associazione SCENART-. Una rassegna che parla di donne, ma che interroga tutti: uomini, giovani, cittadini. Perché la memoria è un dovere, e il futuro si costruisce solo insieme. Ringrazio il comune di Nola per la grande sensibilità verso questi argomenti, in particolare l’assessorato alla cultura, le scuole che hanno aderito al progetto e l’associazionismo territoriale per la grande sinergia e l’entusiasmo dimostrato”.