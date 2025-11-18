Avellino, la Democrazia Cristiana chiude la campagna elettorale regionale con l’intervento del presidente nazionale Rotondi

La Democrazia Cristiana con Rotondi annuncia l’evento conclusivo della campagna elettorale regionale, che si terrà giovedì 20 novembre, alle ore 18.30, ad Avellino, presso lo Spazio Arena, all’interno dell’ex Chiesa della Trinità. Nel corso dell’incontro saranno presentati i candidati della lista Democrazia Cristiana della provincia di Avellino per le prossime elezioni regionali:

• Oreste La Stella

• Stella Saveriano

• Giuseppe Cestone

• Pamela Formisano

I candidati illustreranno le linee programmatiche e gli obiettivi che il partito intende perseguire in Consiglio regionale. Le conclusioni della serata saranno affidate al presidente nazionale Gianfranco Rotondi, che ad Avellino terrà l’intervento finale della campagna elettorale, tracciando le prospettive politiche della Democrazia Cristiana e ribadendo l’impegno del partito nel territorio campano. L’iniziativa è aperta

al pubblico e rappresenta un momento di confronto con cittadini, sostenitori e operatori dell’informazione.

Data: Sabato 20 novembre 2025

Ora: 18.30

Luogo: Spazio Arena (ex Chiesa della Trinità) – Avellino