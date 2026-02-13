Nola, scuole chiuse il 14 febbraio: ordinanza del sindaco Andrea Ruggiero

Scuole chiuse e stop a ville comunali, parchi pubblici e cimiteri per l’intera giornata di sabato 14 febbraio 2026. È quanto dispone l’ordinanza firmata dal sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, a tutela della pubblica incolumità.

Cosa prevede l’ordinanza

Il provvedimento stabilisce:

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche e private, presenti sul territorio comunale per la giornata del 14 febbraio 2026 ;

Chiusura delle ville comunali, dei parchi pubblici e dei cimiteri dalle ore 6:00 del 14 febbraio 2026 fino alle ore 6:00 del 15 febbraio 2026 ;

Invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari.

L’ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e diffusa attraverso i canali istituzionali.

Le notifiche alle autorità

Il provvedimento è stato notificato alla Polizia Municipale, ai Carabinieri di Nola (Compagnia di Tufino e Stazione di Cimitile), al Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Prefettura di Napoli e al Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, per i controlli e l’attuazione delle disposizioni.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni emanate per garantire sicurezza e ordine pubblico sul territorio.