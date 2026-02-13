Festa di Carnevale inclusivo con Pulcinella nelle scuole Primarie e dell’Infanzia di Casola di Napoli

Una mattinata di colori, musica e inclusione ha animato le scuole primarie e dell’infanzia di Casola di Napoli, dove venerdì 13 febbraio si è svolta la festa di Carnevale con un ospite d’eccezione: l’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, noto interprete di Pulcinella e recentemente insignito della cittadinanza onoraria per il suo impegno a favore dei bambini e dei ragazzi speciali.

L’iniziativa rientra nel cartellone degli eventi inclusivi promossi dalla Città Metropolitana di Napoli e realizzati in sinergia con il Comune di Casola, l’associazione Abili alla Vita A.P.S. e gli istituti scolastici del territorio.

A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Alfredo Rosalba, l’assessore alle Politiche Sociali Rachele Cascone e il presidente dell’associazione Abili alla Vita Pasquale Santarpia. Tutti hanno espresso soddisfazione per la forte partecipazione e per il clima di entusiasmo che ha accompagnato l’intera mattinata.

Tra canti, balli e giochi, i bambini hanno interagito con Pulcinella e con il burattino Gennarino, alcuni bambini hanno interpretato le figure di Pulcinella e Colombina trasformando l’evento in un vero laboratorio ludico e pedagogico tra la gioia delle maestre in particolare della Dirigente Scolastica Anna Pia Pelella

L’appuntamento ora è per il 17 febbraio, quando le strade di Casola ospiteranno la grande festa di Carnevale.