SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: emozioni e numeri vincenti dell’estrazione di venerdì 13 febbraio

Venerdì 13 febbraio si è rinnovato l’appuntamento con la fortuna. Le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto hanno regalato come sempre attesa e speranze a milioni di giocatori in tutta Italia, con combinazioni che hanno subito acceso verifiche e controlli nelle ricevitorie e online.

SuperEnalotto: ecco la sestina

Per il SuperEnalotto la combinazione vincente è stata: 57 – 52 – 71 – 76 – 83 – 01.

Il Numero Jolly è stato il 37, mentre il Numero Superstar il 3.

Una sestina che ha visto protagonisti numeri alti, con l’83 e il 76 tra i più significativi, e la presenza dell’1 a completare la combinazione.

Lotto: i numeri sulle ruote

Ecco le cinquine estratte sulle principali ruote:

Bari: 71 – 07 – 88 – 38 – 26

Cagliari: 08 – 45 – 59 – 34 – 70

Firenze: 01 – 70 – 13 – 39 – 50

Genova: 54 – 26 – 42 – 41 – 39

Milano: 51 – 58 – 82 – 10 – 72

Napoli: 57 – 04 – 49 – 86 – 54

Palermo: 72 – 03 – 54 – 83 – 33

Roma: 68 – 44 – 06 – 22 – 70

Torino: 33 – 37 – 14 – 25 – 79

Venezia: 16 – 20 – 40 – 27 – 37

Nazionale: 88 – 15 – 53 – 07 – 80

Tra i numeri più ricorrenti spiccano il 37, presente anche come Jolly al SuperEnalotto, e il 71, protagonista su più fronti tra Lotto e 10eLotto.

10eLotto: il 71 protagonista

Nel 10eLotto sono stati estratti:

01 – 03 – 04 – 07 – 08 – 16 – 20 – 26 – 33 – 37 – 44 – 45 – 51 – 54 – 57 – 58 – 68 – 70 – 71 – 72.

Il Numero Oro è stato il 71, mentre il Doppio Oro ha premiato la coppia 71 – 07.

Numeri extra: 06 – 10 – 13 – 14 – 34 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 49 – 59 – 82 – 86 – 88.

L’estrazione di venerdì 13 si conferma dunque ricca di spunti e coincidenze numeriche, con il 71 grande protagonista della serata. Ora l’attenzione si sposta alla prossima estrazione, con la consueta speranza che la fortuna possa bussare alla porta di qualche nuovo vincitore