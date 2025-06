Nola, oggi la proclamazione del sindaco Andrea Ruggiero

Andrea Ruggiero sindaco della Città di Nola. Le urne già avevano dato il loro responso, con il neo primo cittadino capace di catalizzare il 73,72% delle preferenze al primo turno nelle elezioni del 25 e 26 maggio scorso. Adesso la proclamazione ufficiale, con il primo messaggio da fascia tricolore in pectore lasciato alla città: “Sarò il Sindaco di tutti, questo è certo”, le sue prime parole. Non uno slogan, ma effettiva volontà di abbracciare tutte le istanze di città per poter avviare un “avvincente, ma complesso, percorso di rilancio della città di Nola”.

“Già in questi giorni ho potuto sincerarmi delle tante criticità che affliggono la città”, ha dichiarato Ruggiero. “Parlando con cittadini, associazioni ed istituzioni ho già dato l’ampia disponibilità, mia e dell’Ente, ad avviare percorsi ed iniziative che possano risolvere problemi annosi”.

“I cittadini ci chiedono la quotidianità, l’ordinarietà, qualcuno direbbe cose semplici” conclude Ruggiero, “spero che nei prossimi giorni questo nostro primo agire possa già restituire risultati e dare la cifra delle ambizioni della nostra amministrazione”.