NOLA. MICHELE ALFIERI NOMINATO NUOVO COORDINATORE CITTADINO CDU

È Michele Alfieri il nuovo coordinatore cittadino del Cdu a Nola. L’elezione è avvenuta ieri sera durante una riunione alla presenza dell’onorevole Giovanni Mensorio, consigliere regionale della Campania e presidente della III Commissione del Consiglio Regionale.

Nel corso della riunione si è costituito il Coordinamento cittadino dei Cristiani Democratici Uniti (CDU).

Un nutrito gruppo di sostenitori si è riunito per avviare una nuova fase costituente del partito a livello locale, con l’obiettivo di rafforzarne la presenza sul territorio e offrire un contributo concreto alla vita politica della comunità.

Il nuovo coordinamento rappresenterà l’intera città di Nola, e sarà articolato in specifici dipartimenti tematici. Questi gruppi di lavoro avranno il compito di analizzare le principali criticità del territorio e proporre soluzioni operative da condividere con i cittadini, in un’ottica di partecipazione e confronto aperto.

Nel corso della stessa seduta, i presenti hanno eletto all’unanimità Michele Alfieri nuovo coordinatore cittadino del CDU.

«Ringrazio quanti hanno riposto la propria fiducia in me, affidandomi il compito di coordinatore cittadino del CDU» – ha dichiarato Alfieri – «Profonderemo ogni energia affinché il nostro contributo porti beneficio alla città, rappresentando le istanze di quei tanti cittadini che si sentono traditi dalle false promesse della politica».

Con la nascita del coordinamento, i Cristiani Democratici Uniti puntano a inaugurare una stagione di rinnovato impegno civico, radicamento territoriale e ascolto delle esigenze reali della comunità nolana.