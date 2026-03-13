Mercogliano, laboratorio creativo sull’acqua per bambini al Museo M.I.R.A.

Legambiente Avellino – Alveare invita bambini e bambine a partecipare a un laboratorio creativo dedicato alla tutela della risorsa idrica, che si terrà domenica 22 marzo alle 16.00 presso il Museo M.I.R.A. (Museo Irpino delle Radici Aumentate), situato in via Antonio De Curtis a Mercogliano (AV).

L’evento è pensato per sensibilizzare le più giovani generazioni sull’importanza dell’acqua come bene prezioso. Durante il laboratorio, i partecipanti saranno coinvolti in attività creative ed educative, mirate a stimolare la loro consapevolezza ambientale e il rispetto per le risorse naturali, con un focus particolare sul tema dell’acqua.

Oltre al laboratorio, i partecipanti avranno la possibilità di effettuare una visita guidata al Museo M.I.R.A., un luogo dedicato alla valorizzazione delle radici culturali e ambientali del Parco regionale del Partenio.

Per prendere parte all’evento è necessario prenotarsi all’apposito form per assicurarsi un posto a questa esperienza unica, che unisce creatività, educazione ambientale e scoperta del patrimonio locale. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo Mira e Legambiente Avellino alle pagine social dedicate oppure chiamare al 3937161478.