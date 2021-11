Nola. Incontro organizzato dalla Lista “Più Nola”: -Siamo costruttori per il bene della città!

Grande partecipazione e dialogo. Questi i tratti distintivi dell’incontro di oltre due ore che si è tenuto ieri sera organizzato dal direttivo della lista civica “Più Nola”. Alla discussione ha preso parte anche il gruppo “Nola 801” che non si è sottratto all’occasione di confronto sui tanti temi sviscerati alla presenza dell’Onorevole Pasquale Sommese e del Presidente della Prima commissione Regionale Onorevole Giuseppe Sommese a cui i gruppi hanno manifestato una seria preoccupazione sulle criticità emerse dal confronto. Tale preoccupazione è emersa affinché non venga vanificato ogni sforzo e l’impegno profuso fin qui da chi si è sempre impegnato con un’attività amministrativa molto presente a tutela della popolazione.

Tanti gli interventi da parte dei numerosi presenti nell’ottica di un ampia discussione ed analisi politico/amministrativa insieme al gruppo in seno alla maggioranza e nelle persone dei suoi presentatori e del direttivo che affida agli Onorevoli presenti l’incarico di un confronto con il sindaco per verificare se esiste ancora quella spinta entusiastica che li ha portati insieme a governare la città.

Programmazione, opere e una politica più a misura di cittadino. Queste le richieste del gruppo dirigente che definisce il proprio movimento come un gruppo di costruttori che pone davanti a se nient’altro che il bene della città e dei suoi abitanti.

Le parti si aggiorneranno a fine anno con un nuovo incontro sull’esito delle discussioni avviate.

Le considerazioni a margine vanno nella direzione di una necessità fisiologica di confluire in una struttura partitica nella quale poter incontrare lo stesso spirito riformista e liberal democratica del gruppo, per non depauperare lo stesso ed assicurarsi una crescita oculata e costante sul territorio, così da godere di una dimensione nazionale oltre a un supporto solido per meglio concentrarsi sull’azione politica territoriale.

