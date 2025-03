Nola-Ercolanese Finisce 0-0: Parità allo Sporting Club nella Sfida Playoff

Il Nola 1925 non va oltre lo 0-0 contro l’Ercolanese nella gara di alta classifica, fondamentale per il miglior posizionamento nei playoff. La sfida, disputata allo Sporting Club, ha visto due squadre molto concentrate e determinate, ma incapaci di trovare la via del gol. Mister Condemi, squalificato per l’occasione, ha dovuto fare a meno di diversi giocatori: Vitolo, squalificato, e Biason e Caccavallo, entrambi infortunati. L’unico recupero importante per il Nola è stato quello di Castagna, presente in panchina.

Primo Tempo: Occasioni ma Nessun Gol

La partita è iniziata con un ritmo piuttosto equilibrato. Al 20’, il Nola ha avuto la prima occasione importante con un pregevole tiro a giro di Melillo dal limite dell’area, ma la palla è andata di poco a lato. Al 28’, i padroni di casa sono tornati a farsi pericolosi con un’azione manovrata sulla destra: Cozzolino ha messo un pallone teso in area per Lepre, ma quest’ultimo non è riuscito a raggiungere la sfera per un soffio. Pochi minuti dopo, ancora Nola in attacco con Filosa, ma il numero 28 ha esitato troppo in area piccola e non ha concretizzato l’opportunità.

L’Ercolanese ha avuto la sua prima vera occasione al 44’, quando Malafronte ha servito un ottimo pallone per Nuvoli in area piccola. Guadagno, però, si è fatto trovare pronto e ha deviato la conclusione con la mano di richiamo, evitando il gol avversario. Il primo tempo si è così concluso senza reti, nonostante le buone occasioni create da entrambe le squadre.

Secondo Tempo: Equilibrio e Tensione

La ripresa ha visto un’ulteriore intensificazione della tensione in campo, con entrambe le squadre che non sono riuscite a farsi male. Le occasioni più significative sono arrivate a metà della seconda frazione. Al 66’, Guadagno ha rischiato grosso quando è uscito dalla porta, lasciando incustodita la sua area, ma Mansi è stato abile a deviare in acrobazia una conclusione pericolosa degli avversari. Al 69’, il Nola ha avuto una buona occasione con Cacciatore che ha allargato sulla fascia e ha servito Filosa in area piccola. Purtroppo, Filosa ha sbagliato il tap-in vincente, mandando il pallone fuori.

Nel finale di partita, il Nola ha subito un duro colpo: al 87’ Pepe è stato espulso per doppio giallo, riducendo la squadra in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, però, la gara è rimasta in equilibrio e il risultato non è cambiato. Il match si è concluso con il punteggio di 0-0, lasciando entrambi le squadre con un retrogusto di rimpianto.

Le Dichiarazioni Post-Gara

Nel post-partita, mister Giuseppe Cianfrone, allenatore in seconda del Nola, ha commentato il pareggio dicendo: «La partita si è dimostrata tesa, ha pesato la posta in palio. Entrambe le squadre venivano da risultati negativi, ma credo che la gara sia stata equilibrata. Abbiamo avuto occasioni per vincerla, ma non ci siamo riusciti. Vedo però il bicchiere mezzo pieno perché oggi c’è stata una reazione e so come si allenano i ragazzi. Saranno 5 finali e dovremo lottare per ottenere il miglior posizionamento playoff. Sono fiducioso».

Il Sindaco di Nola, Giovanni Spera, ha espresso soddisfazione per la reazione della squadra, seppur senza il risultato pieno, e ha ribadito l’importanza di puntare a un buon piazzamento per i playoff.

In Classifica: Poco Cambia, il Nola Resta a Un Punto dalla Real Normanna

Con questo pareggio, il Nola 1925 resta al terzo posto della classifica, a un solo punto dalla Real Normanna, seconda. La lotta per il miglior posizionamento nei playoff rimane molto aperta, con le ultime giornate della stagione che si preannunciano decisive.

Il Tabellino della Partita