Nola: al Mercato della Terra del 15 marzo arriva il lupino gigante

Domenica 15 marzo, dalle ore 9 alle 13, nuovo appuntamento a Nola in Villa Comunale con il Mercato della Terra, iniziativa promossa ogni terza domenica del mese da Slow Food Agro nolano e dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali, alla promozione delle piccole realtà contadine e di un consumo consapevole e sostenibile.

Un’edizione legata in modo particolare ai legumi, che prevede alle ore 11 l’interessante Laboratorio della Terra “In bocca al lupino!”, a cura dell’azienda agricola Masseria Del Sesto, dedicato alla conoscenza del lupino gigante di Vairano, antica produzione artigianale dell’Alto Casertano a rischio di scomparsa e oggi diventato Presidio Slow Food. Nella verdeggiante cornice della Villa Comunale i visitatori potranno incontrare direttamente i produttori del territorio e acquistare prodotti genuini, rigorosamente stagionali e a chilometro zero, frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, del lavoro e delle tradizioni locali. In esposizione frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, conserve, miele, olio d’oliva, formaggi artigianali, legumi e altre eccellenze della terra, ideali anche in vista delle festività pasquali. Il Mercato della Terra rappresenta non solo un momento di acquisto, ma anche un’occasione di incontro, dialogo e conoscenza: uno spazio aperto dove il cibo diventa veicolo di confronto, scambio culturale, relazione tra produttori e cittadini.