AVELLINO. Giovanni Esposito neo referente Ambito A04 per la Rete Caregiver e Disabilità Italia.

L’attivista irpino per i diritti dei disabili Giovanni Esposito, già Coordinatore Regionale della Campania per il Movimento Italiano Disabili, già componente dell’Ottava e Ventiquattresima Commissione Affari Sociali, Sanità, Previdenza Sociale e Terzo Settore dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud aree fragili e isole minori a Roma è stato nominato ieri sera neo referente della Rete Caregiver e Disabilità Italia per l’ambito A04 dell’Azienda Speciale Consortile per i comuni aderenti che ne fanno parte:

Altavilla Irpina, Pietrastornina, Avellino, Prata Di Principato Ultra, Capriglia Irpina, Pratola Serra, Cervinara, Roccabascerana, Chianche, Rotondi, Grottolella, San Martino Valle Caudina, Montefredane e Torrioni.

La Rete si occupa di promuovere leggi, aggiornamenti e iniziative per i Caregiver, esporre i problemi e fornire consigli in materia, ridurre le situazioni di stigma sociale che ancora colpiscono le persone più fragili e le loro famiglie.

Si tratta di una ancora responsabilità che mi è stata affidata che richiede fattività, ascolto e determinazione nel rispetto soprattutto dei valori dell’inclusione e della tutela dei diritti, ringrazio i vertici provinciali, regionali e nazionali per la fiducia accordatami.